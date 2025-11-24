¡ØSASUKE¡Ù¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¡¢KOC²¦¼Ô¤é½Ð±é! HIKAKIN¡¢¿ùÃ«·ý»Î¡õÃæÅÄæÆ¤Î»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¤â
TBS¤¬¸Ø¤ëÂç·¿ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¡£43²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤¬12·î24Æü¡¦25Æü(18:00¡Á22:00)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¹ë²Ú100¿Í¤¬ÎÐ»³¤ËÂç½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡û¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÂåÉ½¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ä¶¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤é½¸·ë
µÇ°¤¹¤Ù¤¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤³¦¤«¤é¤Ï¡Ö2025Ç¯ ¾åÈ¾´ü¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¤¬½éÅÐ¾ì¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤Ê¤É¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØSASUKE¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤Ïº£Ç¯ÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¡¢¤½¤Î¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬»²Àï¡£Áö¹âÄ·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢¡È¥á¥¬¥Í¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¤¬¤½¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ÇÎÐ»³¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê½ÀÆ»¡Ë¡¢Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¤âºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤áÄ¶ËÜµ¤»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¿ùÃ«·ý»Î¤ÏÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËÄ©Àï¡£¡Ö³èÌö¤·¤ÆÃæÅÄ·³ÃÄ¤«¤é¿ùÃ«·³ÃÄ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¿ùÃ«¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ËÃæÅÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ!?
¡û¹ÈÇò½Ð¾ì·èÄê¤ÎM!LK¡¢HIKAKIN¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤â
SNS¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬25²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿M!LK¤«¤é±öºêÂÀÃÒ¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
YouTube³¦¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤¬3000Ëü¿©°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²º£Ç¯¼ÂÅ¹ÊÞ¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿HIKAKIN¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂç¿Íµ¤¤Î5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¤«¤Á¤ç¡¼¤¬½é»²Àï¡£
¤µ¤é¤ËÆüËÜNo.1¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡û»³ÅÄ¾¡¸Ê¤ÏÀáÌÜ¤Î60ºÐ¤Ç½Ð¾ì¡¡¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹
¾ïÏ¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¤³¤Î¡ØSASUKE¡Ù¤ËÄ©¤à¡ª ºÇÇ¯Ä¹¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤Ï´ÔÎñ¤Ç33²óÌÜ¤Î¡ØSASUKE¡ÙÄ©Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢ºòÇ¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î16ºÐ¤Ç3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ÅÄ¾¡¸ÊÎ¨¤¤¤ë»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×¤ÎÃæÅç·ëÂÀ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ØÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´°Á´À©ÇÆ¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎÃË¡¢¡È¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¡É¤³¤È¿¹ËÜÍµ²ð¡£ºòÇ¯·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¹ËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿3²óÌÜ¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡ûSASUKE¹Ã»Ò±à¡õ¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡õ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÏÃ¯¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«?
¡ØSASUKE¡Ù½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Í½Áª²ñ¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÂçÇòÇ®¡£Á´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿8¹»¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÖSASUKE¹Ã»Ò±à¡×¤Ïº£²ó¤¬3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£BS-TBS¤Ç¤Ï¡¢12·î13Æü21»þ¤«¤é¡ØSASUKE¹Ã»Ò±à2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ë¤ÏËÜÀï¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¹â¹»¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ?
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¸ø¼°YouTube¡ÖSASUKE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥¬¥Á»²Àï¡£ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢ËÜÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï?
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë2¿Í¤¬¿Ê½Ð¤·¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÁÈ¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤â500¿Í¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ËÜÀï½Ð¾ì¤ò¤«¤±À»ÃÏ¡¦ÎÐ»³¤Ë½¸·ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÔÀä¤Ê·ë²Ì¤¬¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏTVer¡¦TBS FREE¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£
(C)TBS
¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡û¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÂåÉ½¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ä¶¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤é½¸·ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é¤Ïº£Ç¯ÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¡¢¤½¤Î¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬»²Àï¡£Áö¹âÄ·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢¡È¥á¥¬¥Í¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¤¬¤½¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ÇÎÐ»³¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê½ÀÆ»¡Ë¡¢Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¤âºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤áÄ¶ËÜµ¤»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¿ùÃ«·ý»Î¤ÏÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËÄ©Àï¡£¡Ö³èÌö¤·¤ÆÃæÅÄ·³ÃÄ¤«¤é¿ùÃ«·³ÃÄ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¿ùÃ«¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ËÃæÅÄ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ!?
¡û¹ÈÇò½Ð¾ì·èÄê¤ÎM!LK¡¢HIKAKIN¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤â
SNS¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬25²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿M!LK¤«¤é±öºêÂÀÃÒ¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
YouTube³¦¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡Ö¤ß¤½¤¤ó¡×¤¬3000Ëü¿©°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²º£Ç¯¼ÂÅ¹ÊÞ¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿HIKAKIN¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂç¿Íµ¤¤Î5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¤«¤Á¤ç¡¼¤¬½é»²Àï¡£
¤µ¤é¤ËÆüËÜNo.1¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡û»³ÅÄ¾¡¸Ê¤ÏÀáÌÜ¤Î60ºÐ¤Ç½Ð¾ì¡¡¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹
¾ïÏ¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¤³¤Î¡ØSASUKE¡Ù¤ËÄ©¤à¡ª ºÇÇ¯Ä¹¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤Ï´ÔÎñ¤Ç33²óÌÜ¤Î¡ØSASUKE¡ÙÄ©Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢ºòÇ¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î16ºÐ¤Ç3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ÅÄ¾¡¸ÊÎ¨¤¤¤ë»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×¤ÎÃæÅç·ëÂÀ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ØÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´°Á´À©ÇÆ¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎÃË¡¢¡È¥µ¥¹¥±¤¯¤ó¡É¤³¤È¿¹ËÜÍµ²ð¡£ºòÇ¯·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¹ËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿3²óÌÜ¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡ûSASUKE¹Ã»Ò±à¡õ¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡õ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÏÃ¯¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«?
¡ØSASUKE¡Ù½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Í½Áª²ñ¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÂçÇòÇ®¡£Á´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿8¹»¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÖSASUKE¹Ã»Ò±à¡×¤Ïº£²ó¤¬3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£BS-TBS¤Ç¤Ï¡¢12·î13Æü21»þ¤«¤é¡ØSASUKE¹Ã»Ò±à2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ë¤ÏËÜÀï¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¹â¹»¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ?
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¸ø¼°YouTube¡ÖSASUKE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥¬¥Á»²Àï¡£ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢ËÜÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï?
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë2¿Í¤¬¿Ê½Ð¤·¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÁÈ¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤â500¿Í¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ËÜÀï½Ð¾ì¤ò¤«¤±À»ÃÏ¡¦ÎÐ»³¤Ë½¸·ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÔÀä¤Ê·ë²Ì¤¬¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏTVer¡¦TBS FREE¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£
(C)TBS