ÆüËÜ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ë¿Ê¤àÃæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼²Á³Ê¡¢9¡¥9¸µ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¸å¤Î9¡¥9¸µ¡ÊÌó215±ß¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î²Á³ÊÂÓ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë3¡¥9¸µ¡ÊÌó86±ß¡Ë¤ä2¡¥9¸µ¡ÊÌó65±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¡£ÊÒ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ²Á³Ê¾å¾º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ê¡¢¿¿µÕ¤ÎÍÍÁê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9¡¥9¸µ¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë
Ãæ¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡Ö1ÇÕ9¡¥9¸µ¡×¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿´ÍýÅª´ð½à¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥é¥Ã¥¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¿ð¹¬咖啡¡Ë¤È¥³¥Ã¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¸Ëíì咖啡¡Ë¤¬Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¡£Äê²Á¤Ï15¡Á20¸µÁ°¸å¤Ç¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î³ä°ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤9¡¥9¸µ¤Ç°û¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÄã²Á³ÊÂÓ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Û¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¹¥ÆÃÇä¡Ë¤Ï¾å³¤¤Ê¤É¤ÇÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î¤ò3¡¥9¸µ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉÏÌ±¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¤¤¤¦¼«µÔ¤Þ¤¸¤ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤¬³È»¶¤·¤¿¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸Åè¬¤Ê¤É¤â2¡¥9¸µ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¡ÖÃµ¤»¤Ð2¡Á3¸µÂæ¡¢ÉáÄÌ¤Ë9¡¥9¸µ¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤Î¾ï¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´é¤Ö¤ì¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ð¹¬¤Ï2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´üËö»þÅÀ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤¬2Ëü9214Å¹¤ËÃ£¤·¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ØµÞÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌªÀãÑÖ¾ë¥°¥ë¡¼¥×·Ï¤Î¹¬±¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¡£¡Ö¹âÉÊ¼Á¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÃÏÊý¡¦Äã²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¡ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤ä¸©¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅÔ»Ô¡¦Ä®Â¼¡Ë¤«¤éÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¡¢25Ç¯²Æ¤Ë8000Å¹¤òÆÍÇË¡¢11·î»þÅÀ¤Ç9800Å¹Ä¶¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÂ¿¤¯¤¬6¡Á15¸µ¡ÊÌó130¡Á323±ß¡Ë¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ï5¡¥9¸µ¡ÊÌó130±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¡Ö10¸µÁ°¸å¤Ç¤½¤³¤½¤³¤ª¤¤¤·¤¤ÈÔ¤¤¿¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë´Ä¶¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤âÀïÎ¬Å¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£11·î¤ËÃæ¹ñ¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡¦ÇîÍµÅê»ñ¡ÊBoyu Capital¡Ë¤È¹çÊÛ¤òÁÈ¤ß¡¢Ìó40²¯¥É¥ë¡¢´ë¶È²ÁÃÍ130²¯¥É¥ëÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë¼è°ú¤ÇÃæ¹ñ¾®Çä»ö¶È¤ÎºÇÂç60¡ó¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï40¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Ä¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÃÎÅªºâ»º¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò°®¤ê¡¢¡Ö³°»ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÜËÜÅÚ»ñËÜ¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç8000Å¹¤«¤é2ËüÅ¹¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈÔ¤¤¿¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¸å9¡¥9¸µ¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ²Á³ÊÂÓ¤È3¡¥9¡Á5¡¥9¸µ¤ÎÉÏÌ±¥¾¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÆü¾ï¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
AI¤È¿âÄ¾Åý¹ç¤¬»Ù¤¨¤ëÄã²Á³Ê¤ÎÈëÌ©
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç²Á³Ê¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê°ÂÇä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹©¶È²½¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³èÍÑ¤Ë¤¢¤ë¡£
¿ð¹¬¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡Ö¥¢¥×¥êÁ°Äó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤È»öÁ°·èºÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÒÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ì¥¸¿Í°÷¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¡¦³Æ»þ´ÖÂÓ¤ÎÈ¯ÃíÎÌ¤ä»Å¹þ¤ß¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÑ´þ¥í¥¹¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ò°µ½Ì¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ôËüÅ¹µ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ä´Ã£¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ã¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹¬±¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¿âÄ¾Åý¹ç¤ä¥°¥ë¡¼¥×»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ç¥³¥¹¥È¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ëíì¤Ï°Âµ«¾Ê¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ßäÀù¹©¾ì¤ÈÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ò°ìÂÎ±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ´Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬±¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÌªÀãÑÖ¾ë¡Ê¥ß¡¼¥·¥å¥¨¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµðÂç¤Ê¸¶ºàÎÁÄ´Ã£ÌÖ¤ÈÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡Ö¹©¶ÈÀ½ÉÊÊÂ¤ß¤Ëµ¬³Ê²½¡¦ÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡×¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î¹ñ»º²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë±ÀÆî¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³½½¿ôÇ¯¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¸þ¤±¸¶ÎÁ»ºÃÏ¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»ºÃÏ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿ÊÅ¸¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë8¡óÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡ÖÀºÉÊÎ¨¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¼ÈæÎ¨¡á¹âÉÊ¼ÁÆ¦¤Î³ä¹ç¡Ë¡×¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï31¡¥6¡ó¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ¦¤¬Ä´Ã£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÙÂØ¤ä¹ñºÝ»Ô¶·¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥³¥¹¥È¹½Â¤¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼ûµëºÇÅ¬²½¡¢¹ñ»ºÆ¦¤ÎÉÊ¼Á³×Ì¿¤Î»°¤Ä¤¬Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÄã²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ë¤½¤³¤½¤³¤ª¤¤¤·¤¤¡×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡Ö¹¶¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÉ±ÒÀï¡×
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¡Ê¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡Ë¤Ï22Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Û¥Ã¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¶¦¤ËS¥µ¥¤¥º¡Ê150¡Á160ml¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼²Á³Ê¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç1ÇÕÅö¤¿¤ê¹ç·×20¡Á40±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö100±ß¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏS¥µ¥¤¥º¤Ç140¡Á160±ß¡¢M¥µ¥¤¥º¤Ç220¡Á260±ß¡¢L¥µ¥¤¥º¤ä¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤Ç260¡Á360±ßÁ°¸å¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆó½Å¤Î¥³¥¹¥È°µÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Âè°ì¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¹ñºÝÁê¾ì¤Î¾å¾º¤È¼çÍ×À¸»º¹ñ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¤¸õ¥ê¥¹¥¯¡£ÂèÆó¤Ë±ß°Â¤À¡£1¥É¥ë150±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¿å½à¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í¢Æþ¸¶ºàÎÁ¤Î¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¤Û¤ÜÁ´ÎÌ¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¢Æþ¶â³Û¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎCPI¤ÏÁí¹ç¤ÇÁ°Ç¯Èæ2¡¥7¡óÁý¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿©ÎÁ¤Ï4¡¥3¡óÁý¤È¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£25Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿©ÎÁ´ØÏ¢¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤½¤ÎÇÈ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤ä¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¼è¤êÆÀ¤ë¼êÃÊ¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç¿ôËüÅ¹µ¬ÌÏ¤Î¿âÄ¾Åý¹ç·¿¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÅÚÃÏ¤È»ñËÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¹¶¤á¤ÎÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥È¾å¾º¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ±ÒÅª¤Ê²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬°ã¤¦
ÆüÃæ¤Î²Á³Êº¹¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¡×¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¾å³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¡ÖÇ³ÎÁ¡×¤À¡£23Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢¾å³¤¤Î¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¿ô¤Ï9553Å¹¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»ÔÊÌ¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥¥ó¡¢¥³¥Ã¥Æ¥£¡¢Manner¡¢¹¬±¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤¬È¾·Â¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤ËÌ©½¸¤·¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤ò³«¤±¤Ð¡¢3¡¥9¡Á9¡¥9¸µ¤ÎÈÔ¤¤¿¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÏ¤¯¡£Ä«ÃëÍ¼¤È1Æü3²ó°û¤à¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÁÃ¥³¥¹¥È¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¡£
°ìÊý¡¢Åìµþ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¡×¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ä¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö·Ï¥«¥Õ¥§¤Ï¶õ´Ö²ÁÃÍ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½Å»ë¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡Ö°Â¤¯¤Æ¤½¤³¤½¤³¤ª¤¤¤·¤¤°ìÇÕ¡×¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢100±ß¤«¤é120±ß¡¢150±ß¤Ø¤È¤¸¤ï¤¸¤ï²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á3Ç¯¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÌó17¡óÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦¹âÀ®Ä¹»º¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾ì¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Äã²Á³Ê¤È¥¹¥±¡¼¥ë³ÈÂç¤ò¶¥Áè¤ÎÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ®½Ï»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÉÊ¼Á°Ý»ý¤È¥³¥¹¥ÈÅ¾²Ç¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤ë¤«¤¬¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡Ö°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ç¤â¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤Î°ã¤¤¤¬²Á³Ê¤ÈÀïÎ¬¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¹½Â¤
Ãæ¹ñ¤ÎÄã²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï±ÊÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²áÅÙ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Ï¼ý±×À¤ò°µÇ÷¤·¡¢ÆÈÎ©·Ï¥«¥Õ¥§¤ÎÅñÂÁ¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤¬À®½ÏÃÊ³¬¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éº¹ÊÌ²½¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é°Â¤¤¡×ÀïÎ¬¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡×¤È¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¸úÎ¨²½¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¤Ê¤É¤Ç¤Î¹ñ»º¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î»î¤ß¤ä¡¢¾®µ¬ÌÏ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¤ÎÁý²Ã¤Ï²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊÑ²½¤À¤¬¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÀß·×¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏAI¡¢¥Ç¡¼¥¿¡¢¿âÄ¾Åý¹ç¡¢¹ñ»ºÆ¦¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃÍ²¼¤²¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ÆüËÜ¤Ï±ß°Â¤ÈÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÃÍ¾å¤²¤Î¸½¼Â¡×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿1ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¹ñ¤´¤È¤Î»º¶È¹½Â¤¡¢ÅÔ»Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡Ö°Â¤¤¤«¹â¤¤¤«¡×¤òÃ²¤¯ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤È»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤òºÇ¤âÁá¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ØÉ¸¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/Ë®¿ÍNAVI-WeChat¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦ÊÔ½¸/¹Ì±À¡Ë