¡Ú·àÃÄ»Íµ¨¡Û½é¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡ÙÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¡¡ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç²Î¾§ÈäÏª
·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î²Î¾§¤ä¡¢30¼þÇ¯¤È½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃÄ»Íµ¨¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò½é¤á¤Æ¾å±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡£1995Ç¯11·î24Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤Æ¤«¤é10ÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¡¢µþÅÔ¡¢¹Åç¡¢ÀÅ²¬¡¢ÀçÂæ¡¢ÉñÉÍ¡Ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí¸ø±é¿ô¤Ï6648²ó¡£ÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó657Ëü¿Í¡Ê·àÃÄ»Íµ¨È¯É½¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¡¢ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç´ÑµÒ¤Ø´¶¼Õ
½é±é¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¥³¥Ã¥°¥¹¥ï¡¼¥¹Ìò¤Î±ÀÅÄÎ´¹°¤µ¤ó¤È¥ë¥ß¥¨¡¼¥ëÌò¤ÎÂçÌÚÃÒµ®¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥³¥Ã¥°¥¹¥ï¡¼¥¹Ìò¤Î±ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ÏÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò°¦¤·¡¢°é¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥ë¥ß¥¨¡¼¥ëÌò¤ÎÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤¬¾å±é¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤Î´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ì²ó°ì²ó¤ÎÉñÂæ¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤È¡Ø¿Í´Ö¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ù¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬½Ð¸½¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥Ï¡¼¥È·Á¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬µÒÀÊ¤òÉñ¤¤¡¢´ÑµÒ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡£ÉñÉÍ¸ø±é¤Ï¡¢2026Ç¯3·î15Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£