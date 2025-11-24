¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Çµ¶¥ÎØº×¡ÛÉúÊ¼¡¦°¤ÉôÂó¿¿¡¡ËÜ¿Í¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÎÂçÇÈÍð£Ö¡Ö¥Þ¥¸¡©¡¡¤³¤ì¡ª¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ£Ç£É¡ÖÂè£¶£·²ó¶¥ÎØº×¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£²£´Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê£³£µ¡áµÜ¾ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£¾Þ¶â£µ£°£¹£°Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¡ÊÊ¿ÄÍ¡¦£±£²·î£³£°Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï£Ç£É½é½à·è¢ª½é·è¾¡¢ª½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¡££³Ï¢Ã±¤Ï£µ£°£´ÄÌ¤ê¤ÇºÇÄã¿Íµ¤¤Î£³£µËü£¹£¹£°±ß¤È¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î£Ç£É¤ÏÂçÇÈÍð·èÃå¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¸µÁÄ¥ß¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤È¤¤¤¨¤ÐµÜ¾ë¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦°¤ÉôÆ»¤µ¤ó¡Ê£²£³´ü¡á°úÂà¡Ë¤À¤¬¡¢Âó¿¿¤¬¶¥ÎØ¤Î±ü¿¼¤µ¡¢ÉÝ¤µ¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¸¡©¡¡¤³¤ì¡ª¡×
¡¡¶¥ÎØ¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡££¹¿Í¤ÎµÓÎÏ¡¢»×ÏÇ¡¢°ÕÃÏ¤¬¿¥¤ê¸ò¤¶¤ëµæ¶Ë¤ÎÃ»ÊÔ¿äÍý¾®Àâ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬¡ÖÌ´¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹·ëËö¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤Î¾®ÁÒ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¥ÎØ¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¶¥ÎØ¡Ä¡£
¡Ö¡ÊµÈÅÄ¡ËÂóÌð¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹Ó°æ¡Ê¿òÇî¡Ë¤µ¤ó¤¬Á°¤ËÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Æ¡£º¹¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¿¥Æ¥è¥³½ÀÆð¤Ë¸ò¤¨¤¿Áö¤ê¡£¤½¤ì¤¬Æ±´ü¤ÎÈÖ¼ê²ó¤ê¤Ç¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¸©¤ÎÏÂÅÄ·½¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö³«ºÅÁ°¤Ï£±ÈÉ¤Î¾¡Éé¶î¤±¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥¢¥¤¥Ä¡×¡£º£´ü¤Ï£±²ó¼º³Ê¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¸µ¡¹Íî¼Ö¼º³Ê¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö°ìÇ¯¤Ë£±²óÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃË¤¬µ¯¤³¤·¤¿¶¥ÎØ»Ë¤Ë»Ä¤ëà¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÎé¤À¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÃç´Ö¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌÜ¶Ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ê´é¤Ç°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ï£ÓÈÉ¤È¤·¤ÆÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤ÆÀï¤¦¡£
¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£±£¹£¸£³Ç¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¿ûÅÄ½çÏÂ¡Ê£³£¶´ü¡á°úÂà¡Ë¤µ¤ó°ÊÍè¤ÎµÜ¾ë¸©Àª¤Î£Ç£ÉÍ¥¾¡¡££Ç£É½é·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¶¥ÎØ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£