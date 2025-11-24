°æ¾åÂó¿¿¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê´î¤Ó¡×ºÆÀïµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£Á°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Î2¥é¥¦¥ó¥É°Ê³°¤Ï¡¢Âó¿¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÌµÇÔ¤Î¿ÀÆ¸¡¦Å·¿´¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥Ù¥ë¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆá¿ÜÀî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Âó¿¿¡£½øÈ×2R¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤»¤¿Í×°ø¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö1¡¢2R¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀäÂÐ³Í¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ä¥Ú¡¼¥¹¤òÂØ¤¨¤ÆÁê¼êÊø¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¶¤á¤Æ³Í¤ë·Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Á³¤È½Ð¤»¤¿ÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ®¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÆá¿ÜÀî¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡ÖÅ·¿´¤À¤«¤é²¶¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éºÆÀï¤òÆá¿ÜÀî¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸þ¤³¤¦¤â¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÅ·¿´Áª¼ê¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È2ºÐ²¼¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÆá¿ÜÀîÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Âó¿¿¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤«Àõ¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ê¥á¤º¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯Å¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤·¡£¤â¤¦1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£