¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·¡Ë¤¬24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPRIME VIDEO BOXING 14¡×¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤òÅÝ¤·¤¿¤¾¡ªÁ°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¥³¡¼¥ë¤¬¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÄé¤Ï¡Ö·ë²Ì´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤Æ»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿36Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Å·¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥Ã¥¯»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡É¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿·¤·¤¯¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÈÀï¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔµ¤Ì£¤ÇÉÝ¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿·²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿Âó¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÐ¹³²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Þ¤¿Àï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÀè¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£