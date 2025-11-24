°æ¾åÂó¿¿¡¢È½Äê¾¡¤Á¤Ç¿·²¦¼Ô¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ë¹õÀ±
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ï24Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ËÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤Î°æ¾åÂó¤Ï¶¯ÂÇ¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÇÃæÈ×°Ê¹ß¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢½é¹õÀ±¤Ç7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£