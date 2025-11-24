¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»Ô¼óÁê¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¡¡À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¡¡G20¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¤Ê¤É
¹â»Ô¼óÁê¤Ï24Æü¡¢G20¡Ê¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¾è¤Ã¤¿À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ï¡¢¸á¸å9»þ20Ê¬º¢¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë·ÐÍ³¤Ç¡¢Ìó21»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏG20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤È¸ÄÊÌ¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤Ï²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£