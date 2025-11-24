¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë»¶¤ë¡ÄÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬°æ¾åÂó¿¿¤Ë³ÊÆ®¿ÍÀ¸¤Ç½éÇÔÀï¡¡¡ÖÉé¤±¤ë³Ð¸ç¡×¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Êµ»½ÑÀï¤ò¸«¤»¤¿Âó¿¿¤ÈÅ·¿´(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡Éé¤±ÃÎ¤é¤º¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê12²óÀï¡Ë¤Ç¡¢Æ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ï¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÈ½Äê·èÃå¡Ê0-3¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»þÂå¤«¤é53¾¡ÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·¿´¡¢»¶¤ë¡¡°æ¾åÂó¿¿¤Î¼¹Ç°¤¬¾¡¤Ã¤¿·ãÆ®¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤¬½¸¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÂó¿¿¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¶õµ¤¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Å·¿´¤Ï½ù¡¹¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é±¦¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òßÚÎö¡£½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ÏÏÓ¤ò¥°¥ë¤Ã¤È²ó¤·¤Ê¤¬¤é¾®Ìö¤ê¤âÈäÏª¤·¡¢½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿ÀÆ¸¤ÎÆ°¤¤ò¸«ÀÚ¤ê»Ï¤á¤¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬²ç¤ò¤à¤¯¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¶²¤ì¤º¤Ëµ÷Î¥¤ò¥°¥Ã¤ÈµÍ¤á¤¿Âó¿¿¤Ï¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¶¯ÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£
¡¡²¿¤È¤«È¿¹¶¤·¤¿¤¤Å·¿´¤â8²ó¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤â¡¢Âó¿¿¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ë·¹¤¤¤¿Å¸³«¤òÊÑ¤¨¤ë°ì²¡¤·¤¬Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó½ªÎ»»þ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ï3-0¤ÇÂó¿¿¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»Å³Ý¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å·¿´¤Ï¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò»Ç¤¦¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÁ°¤ËÞÕ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿Âó¿¿¤È¥¬¥¯¥Ã¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿Å·¿´¡£Î¾Íº¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬»î¹çÆâÍÆ¤ò¿§Ç»¤¯Êª¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆµÊ¤·¤¿¹õÀ±¡£À¤³¦²¦¼ÔÂ×´§¤è¤ê¤â¡ÖÅ·¿´¤òÅÝ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿Âó¿¿¤Î¼¹Ç°¤ËÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ë¾¡¼Ô¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¿°¤ò¥°¥Ã¤È³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿Å·¿´¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤«¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÈ¯É½²ñ¸«»þ¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡Ù¤È¤Ï¾ï¤Ë»×¤¦¡£Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤Î¶»Ãæ¤ä¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]