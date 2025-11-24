¹áÀî¾ÈÇ·¡Ö°æ¾å²È¤Î¼¹Ç°¡×¡¡Âó¿¿²¦¼ÔÊÖ¤êºé¤¤Ë»¿¼¡Ö·»¤Î¾°Ìï¤µ¤ó¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼¹Ç°¤ò¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡½Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Á°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÄÌ¡É¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê59¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿¹áÀî¤Ï¡¢»î¹ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£¡ÖÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤¬°Õ³°¤ËÆ°¤«¤º¤Ë¡¢¤°¤Ã¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ1¥é¥¦¥ó¥É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¡£¤³¤³¤Î¶î¤±°ú¤¤Ï¡©¡×¤È²òÀâ¼Ô¤Ë¼ÁÌä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹áÀî¤Ï¡Ö°æ¾å²È¤Î¼¹Ç°¤È¤¤¤¦¤«¡£·»¤Î¾°Ìï¤µ¤ó¤¬¡È¾¡¤Æ¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ä¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¡¢ºÎÅÀ¤¬½Ð¤¿»þ¤ÎÂó¿¿¤¯¤ó¤ª´é¤¬¡£¤¢¡Á¤È¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÂ³¤±¤¿¡£