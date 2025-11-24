É§ËàÏ¤¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÂç´¶Æ°¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡©
¡¡¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦É§ËàÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«!¡×¤ÈÂç´¶Æ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡ÈÇú¿©¤¤¡É¤¹¤ëÆ°²è¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ç1°Ì¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢É§ËàÏ¤¤Ï¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥£¥ì¥ª¤ä¤Ê¡£¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤â¹¥¤¡¢¥Õ¥£¥ì¥ª¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤â¹¥¤!¡×¤È¼¡¡¹¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾®³Ø¹»3¡¢4Ç¯¤«¤Ê?½é¤á¤Æ³¹¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£