Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬ÎÞ¤Î¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¡¡½éÀ¤³¦Àï¤ÇÉÔÇÔ¿ÀÏÃ½ª»ßÉä¡¡¸µ²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤ËÈ½Äê£°¡Ý£³´°ÇÔ¡¡¥¥Ã¥¯»þÂå¤«¤é¸ø¼°Àï£µ£µÀïÌÜ¤ÇÅÚ¤â¡ÖÀäÂÐ¶¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó¤ËºÂÎé
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Æ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬Æ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ËÈ½Äê£°¡Ý£³¡Ê£±£±£±¡Ý£±£±£·¡¢£±£±£²¡Ý£±£±£¶¡¢£±£±£²¡Ý£±£±£¶¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£¸ÀïÌÜ¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»þÂå¤«¤é¤Î¸ø¼°Àï£µ£µÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ËÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡££±Ç¯£±¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°æ¾å¤ÎÁ°¤Ë´°ÇÔ¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Éð»ÎÆ»¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤À¤Ê¤È¡£¤Û¤·¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤ÎÄºÅÀ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²ó¤Ï¸ß¤¤¤Ë¿µ½Å¤Ë´Ö¹ç¤¤¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÅ¤«¤ÊÅ¸³«¡£»Ä¤ê£²£°ÉÃ¤ÇÅ·¿´¤¬º¸¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¡¢°æ¾å¤¬¸åÂà¡£²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££²²ó¤Ï½ù¡¹¤ËÅ·¿´¤¬¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÑÂ§Åª¤ÊÆ°¤¤«¤é±¦¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡££³²ó¤â°æ¾å¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¯Å·¿´¡£°æ¾å¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤¹¤ë·Á¤Ç½øÈ×¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ï°æ¾å¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¡¢Å·¿´¤Ë±¦¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï£³¼Ô¤È¤â£³£¸¡Ý£³£¸¤ÇÆ±ÅÀ¡££µ²ó¤â°æ¾å¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯Å¸³«¡£°æ¾å¤¬Àª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£½ªÈ×¤ËÅ·¿´¤¬¥°¥Ã¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æº¸¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡££¶²ó¤Ï½øÈ×¤«¤éµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¡£°æ¾å¤Î±¦¤¬Å·¿´¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¥»¥³¥ó¥É¤Î°æ¾å¾°Ìï¤«¤é¤â¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤¾¡¢¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤¾¡×¤È¤Î¥²¥¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡£·²ó¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢£¸²ó¤ÏÅ·¿´¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤Ê¤¬¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï£²¼Ô¤¬°æ¾å¤ò»Ù»ý¡¢£±¼Ô¤¬Æ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿£¹²ó¡¢µ¤Ç÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£°æ¾å¤¬Á°¤Ë½Ð¤ëÃæ¤Ç¡¢Å·¿´¤ÏÏ¢ÂÇ¤ÇÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡£±£°²ó¡¢Å·¿´¤Ï¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤«¤é¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¹¶¤á¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡££±£±²ó¡¢¾¡Éé¤ò·ü¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿°æ¾å¤¬Ï¢Â³¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£Å·¿´¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤¤¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤ÆÆ®»Ö¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½ª£±£²²ó¤Ï¸ß¤¤¤Ë»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£Å·¿´¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÌá¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¡¢Æ·¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£°æ¾å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸å¡¢»ÍÊý¤Î´ÑµÒ¤ËÀµºÂ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡þÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê¤Ê¤¹¤«¤ï¡¦¤Æ¤ó¤·¤ó¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£¸·î£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô½Ð¿È¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£´£²ÀïÁ´¾¡¡¢£Í£Í£Á£´ÀïÁ´¾¡¡££²£°£±£¸Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£Ë£ÏÉé¤±¡ÊÈó¸ø¼°¡Ë¡££²£²Ç¯£¶·î¤ÎÉðÂºÀï¤òºÇ¸å¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¡££²£³Ç¯£´·î¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡££·Àï£·¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡£¥ê¡¼¥Á£±£·£¶¥»¥ó¥Á¡£º¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£