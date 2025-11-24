¡Ö¥Çー¥È¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×Îø°¦Ç¾¤Ê¸åÇÚ¤¬¹æµã¢ªÆ±Î½¤¬¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡ÃÎø°¦Ç¾¤¹¤®¤ë¸åÇÚ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Î¿·¿Í¸¦½¤¤Ç¡¢Èà»á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤áÃ¦Áö¤·¤¿Ìî¡¹²Ö¡£Èþ·î¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤È¤È¤â¤ËÈà½÷¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÌî¡¹²Ö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤³¤ê¤Ê¤¤Îø°¦Ç¾¥â¥ó¥¹¥¿ー
¿·¿Í¸¦½¤¤Ç¤ÎÌî¡¹²ÖÃ¦Áö»ö·ï¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Åö¤ÎËÜ¿Í¤È¤¤¿¤éÊ¿µ¤¤Ê´é¤ò¤·¤ÆËèÆü½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤íÌî¡¹²Ö¤ÏÉðÍ¦ÅÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°¦¤æ¤¨¤ÎÃ¦Áö¡×¤È¤ä¤é¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹·É±ó¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
Ìî¡¹²Ö¤Ï¼ÒÄ¹´Þ¤à²ñµÄ¤Ç¤âÎø°¦ÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤·¡¢ÆÀ°ÕÀè¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¤Þ¤Ç¹ûµ¤ÏÃ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢½ÅÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿ÀèÇÚ¼Ò°÷°ìÆ±¤Ï¡¢Ìî¡¹²Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ÉôÆâ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤â¡Ä
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÌî¡¹²ÖËÜ¿Í¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£
»ä´Þ¤àÉôÆâ¤Î¿ô¿Í¤ÇÌî¡¹²Ö¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤È¡¢Ìî¡¹²Ö¤Ï¡Ö¤¤ç¤È¤ó¡×¤È¤·¤¿´é¤Ç¡¢¾å¤«¤é¤Î¼¸ÀÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¨¡Ä»ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥À¥¡¤Î¤³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¤¢¡£·¯¤Ï»Å»ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¹¤®¤À¤È»×¤¦¡×
¼¸¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÀ¶¿åÉôÄ¹¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ð¤«¤ê¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë¤«¤â¤È¤«¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆü¤ËÈà»á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Æ²¡¹¤È¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×
½ù¡¹¤ËÌî¡¹²Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ýÄ´¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÀ¶¿åÉôÄ¹¡£
¡Ö¤â¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤ó¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈà»á¤Î¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¤½¤Î»þ¥Ô¥¿¥ê¤È¡¢ÉôÄ¹¤Î¸ý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìî¡¹²Ö¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÎÞ¤È°Ç
¡ÖÈà¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤º¤ì¤Ï·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡©¡×
¡Ö¤·¡¢Åè¤µ¤ó¡Ä¡×
»×¤ï¤ºÈà½÷¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ó¤À»ä¤ò¡¢Ìî¡¹²Ö¤ÏâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ»þÃ»¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç»ä¤ÏÈà¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»ä¤ÏÀ¶¿åÉôÄ¹¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤Ù¤¯¸ý¤ò½Ð¤¹¡£
¡ÖÉôÄ¹¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ßÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ç¡Ä¡×
¡Ö²¿¤½¤ì¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Ìî¡¹²Ö¤¬µã¤½Ð¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÃëµÙ·Æ¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²ÃæÃÇ¡£Ìî¡¹²Ö¤Ï²ñµÄ¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¡¢Ï²¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡Ö¥À¥¡¡Ä¡©Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¡£¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Áê¼ê¤ÏÎã¤ÎÈà»á¤é¤·¤¤¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿¦¾ì¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¤ÈÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿―――¡£
(¤¨¡Ä¤¢¤ÎÅÅÏÃ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©)
¿¿¤Ã°Å¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Ë°ì½Ö»×¹Í¤¬Ää»ß¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Ï°ìÂÎ¡¢Ã¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î―――¡©
¤¢¤È¤¬¤¡§ÍÄ¤¤ÎÞ¤È¡¢³À´Ö¸«¤¨¤¿°Ç
¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¿·¿Í¡¦Ìî¡¹²Ö¡£ÉôÆâ¤Ç¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ë¤ÏÅþÄì¶Á¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Èþ·î¤Î»þÃ»¤â°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤ÆÌî¡¹²Ö¤Ïµã¤Êø¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÍÄ¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¤¹¤®¤ÆÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤ÊÌî¡¹²Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡¢Èþ·î¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¡¢Èà½÷¤¬¸À¤¦¡Ö¥À¥¡¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®: hiiro
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë