°æ¾åÂó¿¿¤¬Àä¶«¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×13¥«·î¤Ö¤êÂ×´§¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Å·¿´¤òÅÝ¤·¤¿¤¾¡ªÁ°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¥³¡¼¥ë¤¬¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Å·¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤ÈËü´¶¤ÎÉ½¾ð¡£ºÆ¤Ó·»Äï¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¡£¡ÖÎý½¬¤Èµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£º£¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢Æ±¤¸¡È95Ç¯À¤Âå¡É¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ÆÀ¤³¦²¦ºÂ¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î´ÙÍî¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£°ì»þ¤Ï°úÂà¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó1¥«·î¸å¡£·ý¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢IBF²¦ºÂ¤òºÆµ¯¥í¡¼¥É¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ØÉñ¤¤¤³¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Å·¿´¤È¤ÎWBC²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ·¿´¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¡¢¾¡¤Ä¤«¤é¡×¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î·»¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤âÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤ËÁÊ¤¨¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ë¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¾°Ìï¤«¤é¤ÏÅ·¿´¤ÈÆ±¤¸º¸¹½¤¨¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Éã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Öº£²ó¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤ÉÎý½¬¤«¤é¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È4ËÜºÆÅý°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ø¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÍèÇ¯5·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤¬·×²è¤µ¤ì¤ë¾°ÌïvsÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡ËÀï¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÄé¤ÈºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£¡ÈÅ·¿´¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿ÃË¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£