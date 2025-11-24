¥¥ë¥®¥¹¡¢¸µÂçÅýÎÎÂ©»Ò¤é¹´Â«¡¡µÄ²ñÁª¸å¤ÎÂçµ¬ÌÏË½Æ°·×²è¤Ç
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡ÛÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦¥¥ë¥®¥¹¤ÎÆâÌ³¾Ê¤Ï23Æü¡¢º£·î30Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëµÄ²ñÁª¸å¤ËÂçµ¬ÌÏË½Æ°¤ò·×²è¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¥¢¥¿¥à¥Ð¥¨¥Õ¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¤Î¥«¥Ç¥£¥ë¥Ù¥¯¡¦¥¢¥¿¥à¥Ð¥¨¥ÕÍÆµ¿¼Ô¤ä¸µ¼£°Âµ¡´Ø´´Éô¤é5¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Õ¥¡¥¯¥¹ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¤é¤ÏÁªµó¤Î·ë²ÌÈ¯É½¸å¤Ë½¸²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÉÔËþ¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ä¼£°Âµ¡´Ø¡¢ÊüÁ÷¶É¤ÎÀêµò¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥í¥ÕÀ¯¸¢¤ÏÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊµÄ°÷¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤è¤ëÃÆ°µ¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£