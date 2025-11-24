¡ÖÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¡Ê12¡Ë¤Î¿ÆÂ²¤¬ÎÞ¡¡¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤Ê¤É¤ÈÌÌ²ñ¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÁá´üµ¢¹ñ¤òµá¤á¤ë
Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾¯½÷¤Î¿ÆÂ²¤¬¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Áá´ü¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹·Ð±Ä¡¢ºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·Ù»ëÄ£¤È¥¿¥¤·Ù»¡¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤ÎÁÄÊì¤È¤ª¤Ð¤Ï24Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥¿¥¤·Ù»¡¤Î´´Éô¤ä¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¡£ÆüËÜ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÄÊì¤é¤Ï¾¯½÷¤òÁá´ü¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯½÷¡Ê12¡Ë¤Î¤ª¤Ð
¡Ö¡Ê¾¯½÷¤Ë¡ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡£Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢¥¿¥¤¼Ò²ñ³«È¯¡¦¿Í´Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï¡Ö¾¯½÷¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¨¤Ð¡¢Ã´Åö¼Ô¤òÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£