¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëUSB¥±¡¼¥Ö¥ë
»È¤¤Æ»¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£
Amazon¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¾¦ÉÊÈ¯¸«¡£USB-CÃ¼»Ò¤¬4ËÜÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë4-in-1Åª¤Ê¤ä¤Ä¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥ó USB¥±¡¼¥Ö¥ë USB-C 4Ê¬ÇÛ USB-A ¥ª¥¹ - USB-C ¥ª¥¹ 4¸Ô ½¼ÅÅÀìÍÑ Ã»¤¤ ¥ì¥Ã¥É Ìó20cm ¢¨QC¡¿PDÈóÂÐ±þ
544±ß
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
¤ªÃÍÃÊ544±ß¤È·ã°Â¡£¤³¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Íó¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í»È¤¤Æ»¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¤òÆ±»þ½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Û¤É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê£¿ôÂæ¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î½¼ÅÅ¤ËÊØÍø¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤À¤È½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²¤Æ¤ë´Ö¤Ë1¤Ä¤ÎUSB¥Ý¡¼¥È¤Ç4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤¬½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤À¤è¡Ä¤Ã¤ÆÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
Source: Amazon