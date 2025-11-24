Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ëþ´ü¤¬È¾Ç¯¤È1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¡©
º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄê´üÍÂ¶â¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢Ëþ´ü¤¬È¾Ç¯¤È1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¡©¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÂÆþ´ü´ÖÃæ¤Ë²òÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½êÄê¤Î¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëþ´ü¤¬È¾Ç¯¤«1Ç¯¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¤±¤¿¤ª¶â¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤ò´ð½à¤Ë·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¶âÍø¤Î¹â¤¤Êý¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¶âÍø¤¬¾å¾º¶ÉÌÌ¤Î¤È¤¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¡×
¡Ö¶âÍø¤¬²¼¹ß¶ÉÌÌ¤Î¤È¤¤Ï¸ÇÄê¶âÍø¡×
¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¶ÉÌÌ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Ê¤é¡¢Ëþ´ü´ü´Ö¤è¤ê¤âÊÑÆ°¶âÍø¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¿ÂÐ¤Ë²¼¹ß¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¶âÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¶ÉÌÌ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍÂ¤±ÂØ¤¨¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Ã»´ü´Ö¤ÎÈ¾Ç¯¤ò¡£È¿ÂÐ¤Ë²¼¹ß¶ÉÌÌ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¹â¶âÍø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦1Ç¯¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ëþ´üÆü¤ò¡Ö»È¤¦Í½ÄêÆü¤ÎÁ°¡×¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð1Ç¯¸å¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëþ´üÆü¤¬É¬Í×Æü¤è¤ê¸å¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢È¾Ç¯Ëþ´ü¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëþ´üÆü¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤ºÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëþ´ü¤¬È¾Ç¯¤«1Ç¯¤«ÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤ËÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
