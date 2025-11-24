ÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡Ö»°½Å¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖµªÊõÄ®¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¡¢ »ºÄ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤ä¸ÂÄê¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡Ö»°½Å¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥ß¥¬¥áÅù¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÀ¸Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÆÃ»ºÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·Á¯¤Ê³¤»ºÊª¤äÆÃ¤Ë¥¦¥ß¥¬¥á´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¡¢ÃÏ¸µ¤Î²Ã¹©ÉÊ¤¬ÆÃÄ§¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ËÀª¤¦¤É¤ó¤Ê¤ÉÌ¾»º¥°¥ë¥á¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö³¤»ºÊª¤ä¿¿¼î´ØÏ¢¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¤ä¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆ»¤Î±Ø¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö³¤»ºÊª¤äÇÀºîÊª¤ÎÃÏ¸µ¼«Ëý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´»µÌÎà¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡Ê50Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§µªÊõÄ®¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡ÊÆîÌ¶Ï¬·´µªÊõÄ®¡Ë¡¿45É¼»°½Å¸©µªÊõÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø µªÊõÄ®¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä³¤»ºÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µªÊõÄ®¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯°é¤Ã¤¿¥ß¥«¥ó¤Ê¤É¤Î¤«¤ó¤¤ÄÎà¤ä»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¦¥ß¥¬¥á´ØÏ¢¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µªÆîÃÏ°è¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÆÃ»ºÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ìþ¤·¤È¥°¥ë¥á¤ÎÎ¾Êý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§°ËÀª»ÖËà¡Ê»ÖËà»Ô¡Ë¡¿65É¼»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø °ËÀª»ÖËà¡×¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤°ËÀª»ÖËà¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°ËÀª»ÖËà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¤¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¿·Á¯¤Ê¥¢¥ï¥Ó¤ä°ËÀª¥¨¥Ó¡¢¥«¥¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé¤Ê³¤»ºÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£³¤»ºÊª°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿¿¼îÀ½ÉÊ¤ä°ËÀªÃã¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤âËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÀª»ÖËà¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
