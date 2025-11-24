¡Ú2025Ç¯11·î¡Û1000Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑ¤Î¼ê´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍø¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÍøÂ©¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î18Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡ÁÂç¸ýÄê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§¤°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§¥ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢§¦½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â ÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¶âÍø¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î17Æü¡Á2026Ç¯2·î8Æü¡£
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö20¥«·î¡Ê1Ç¯8¥«·î¡Ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö³«¶È16¼þÇ¯µÇ°±ßÄê´üÍÂ¶âÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§20¥«·î
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÈÂç¸ýÄê´ü¡£20¥«·î¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢3Ç¯¤â¤Î¡¢5Ç¯¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤´¾Ò²ð¡ª¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö20¥«·î¡Ê1Ç¯8¥«·î¡Ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö³«¶È16¼þÇ¯µÇ°±ßÄê´üÍÂ¶âÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§20¥«·î
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÈÂç¸ýÄê´ü¡£20¥«·î¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢3Ç¯¤â¤Î¡¢5Ç¯¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
¥Ú¥¤¥ª¥Õ¡ÊÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡©¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ï¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.05¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍø1.05¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç10Ëü5000±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç8Ëü3670±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)