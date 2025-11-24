¥·¥ó¥°¥ë1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÇ¯¶â»ö¾ð¤Ï¡ÖÉÔÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ª¶â¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÀäÂÐNG¡×²óÈòºö
1¿ÍÊë¤é¤·¤Ïµ¤³Ú¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥·¥ó¥°¥ëÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤Î½àÈ÷¡£¼«Ê¬1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ê»ñ¶â½àÈ÷¤È¡¢Í½´ü¤»¤Ì¡Ö²ð¸î¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ø»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶âÂçÁ´¡¡°ìÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·ø¼Â¤Ê¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î¤ª¶â¤ÎÈ÷¤¨¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê°æ¸ÍÈþ»ÞÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÃø¼Ô¤¬°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ëÀ¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â»ö¾ð¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿Æ¤Î²ð¸îÌäÂê¡×¡¢ÆÃ¤Ë·ÐºÑÅª¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¤¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¡© Ç¯¼ý¡ß¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÖÇ¯¶â¸«¹þ³Û¡×¤ò³ÎÇ§
A. 1¿ÍÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤á¡£²ð¸îÎ¥¿¦¤ÎÍî¤È¤··ê¤ËÍ×Ãí°Õ
¡á¡á¡á
²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬400Ëü±ß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬30Ç¯¤Î¾ì¹ç¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß¼õµë³Û¤Ï2¿Í¤Î¹ç·×¤Ç·îÌó25Ëü±ß¡Ê¢¨É×ÉØ2¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤È¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Æ±¤¸¤È¤·¤Æ»î»»¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î¸«¹þ¤ß¼õµë³Û¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Î·îÌó12Ëü±ß¡£
Ç¯¶â¼õµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤¬ÉÔÍø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÊý¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â¡¢2¿Í¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤Ç¤â²ÈÄÂ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³èÈñ¤Ï¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2¿ÍÀ¤ÂÓ¤è¤ê¤âÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÊý¤¬¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ã¤¤»þ¤«¤é¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ª¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢Ç¯¶â¤ËÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¡£²¿¤«¤·¤é¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢¾¯¤·¤Î¼ýÆþ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ²Ô¤®Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Æñ´Ø¤Ï¿Æ¤Î²ð¸îÌäÂê
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°Õ³°¤ÈÂç¤¤ÊÆñ´Ø¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤¬¿Æ¤Î²ð¸îÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î²ð¸î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤â¼þ¤ê¤Î¿ÆÂ²¤â¡¢Ã±¿È¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡£²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤·¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ÇÀ¸³è¤·¡¢¿Æ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¤Ë¿Æ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ò¼º¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¤âÈò¤±¤¿¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤òÍýÍ³¤Ë°ìÅÙÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ÏÃËÀ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ4³ä¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¼ýÆþ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§²ð¸î»ÜÀß¤òÃµ¤¹Á°¤Ë¤ä¤ë¤³¤È
¿Æ¤Î²ð¸î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢¿Í»öÉô¤äÁíÌ³Éô¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ë¡Åª¤ËÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ð¸îµÙ²ËÀ©ÅÙ¤È²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤ò¤Þ¤ºÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¿Æ¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ°è¤Î¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¡¢¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤Èºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤Ç²ÄÇ½¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸î¤Î½ÅÅÙ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹²¤Æ¤Æ²ð¸î»ÜÀß¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Æþµï¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÆËÜ¿Í¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¥Ù¡¼¥¹¤òÊø¤»¤º¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Þ¤º¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ð¸îÎ¥¿¦¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¡¢Â¾¤Î¿ÆÂ²¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ð¸î¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°æ¸Í Èþ»Þ¡Ê¤¤¤É¡¦¤ß¤¨¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢·ÐºÑ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÉô²ñ°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¹Ö±é¤ä¼¹É®¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê·ÐºÑÌäÂê¡¢Ç¯¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥¼¥í³è¡¡¡Á¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¡ºÊ¤Î¤ª¶â¡¡¿·¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬»ñ»º¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¡52ºÐ¤«¤é¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
(Ê¸:°æ¸Í Èþ»Þ)
