¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÇG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê35¡áµÜ¾ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£1Ãå¾Þ¶â5090Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡¢§¹Ó°æ¿òÇî¡Ê2Ãå¡Ë¤â¤¦°ì²ó4¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£
¡¡¢§»³ÅÄµ×ÆÁ¡Ê4Ãå¡Ë²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÌÃÖ¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ä¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§»³ÅÄ±ÑÌÀ¡Ê5Ãå¡ËºÇ¸å¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬¶õ¤±¤ÐÍ¥¾¡¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¶õ¤«¤º¡£
¡¡¢§¾¾ËÜµ®¼£¡Ê6Ãå¡Ë¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£²¡¤·ÀÚ¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÌÌÜ¤Ç¤â¹Ó°æ¤µ¤ó¤¬³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤ÆSS¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê7Ãå¡Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â·ë²ÌÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¢§µÈÅÄÂóÌð¡Ê8Ãå¡Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁá¤¯µ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£¡Êº£¸å¤Ï¡Ë°ì²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¿¿¿ù·¯¤¿¤Á¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Ç¹ç½É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£