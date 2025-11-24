Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬Éé¤±¤¿¡Ä»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÀµºÂ¤Ç¼Õºá¡¡³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡É¿ÀÆ¸¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÉé¤±¤¿¡£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡½112¡¢117¡½111¤¬1¿Í¡£´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ä©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Å·¿´¤Ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÇÆ°¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤ÆÂó¿¿¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°æ¾å¤¬Ãæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Å·¿´¤Ïº¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤òÅö¤Æ¤¿¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤âÁê¼ê¤Î¾®¹ï¤ß¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¡¢Âó¿¿¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¡£4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï38¡½38¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç½øÈ×¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Âè5¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤ËÀè¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè8¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÀè¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤òÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£76¡½76¡¢75¡½77¡¢74¡½78¤ÈÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Å·¿´¤Ï¡¢¥¬¡¼¥É¤ò²¼¤²¤¿¹½¤¨¤Çµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¤¬¡¢Âó¿¿¤ËÍ¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡È½Äê116¡½112¤¬2¿Í¡¢117¡½111¤¬1¿Í¤ÎÈ½Äê0¡¼3¤Î´°ÇÔ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿¡£È½Äê¤òÊ¹¤½ª¤¨¤ÆÂó¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±ÀµºÂ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡ÖÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤ÎÊÉ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£