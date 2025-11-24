Á°ÅÄ·òÂÀ 11Ç¯¤Ö¤êÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÍèÇ¯¡Ä¡ª¡× ¾®ÁÒ¶¥ÎØ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õÌîµå¶µ¼¼
¡¡Íèµ¨¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£·²ó¶¥ÎØº×¡×¤Î¾ìÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÇÏ¸¶¹§¹À»á¡Ê£´£³¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÏÂÅÄµ£»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Á°ÅÄ¤¬ÂåÌò½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¿¨¤ì¤¢¤Ã¤¿Á°ÅÄ¡£ºÇ¸å¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡ÖËÍ¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤ÎÉüµ¢Àè¤È¤·¤Æ³ÚÅ·ºÇÍÎÏ¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î±¦ÏÓ¡£¤½¤Îµî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÍèÇ¯¡Ä¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤³¡Ê¤ÎµåÃÄ¡Ë¤Ç¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¡¢ÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÆüËÜµå³¦¤Ï¡Ë£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤éÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£