£Ò¡½£±¤Ç£±²óÀïÆÍÇË¤·¤¿ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡¡½Ð¾ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÇú¾Ð¡¦ÂÀÅÄ¤Î°ì¸À¡Ö£Í¡½£±¤È¤«½Ð¤í¤è¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÀÐ°æÎ¼¼¡¤ÈÊ¡ÅçÄª·¼¤Î¥Õ¥À¥ó¥®¥À¥ó¥®¡£¡×¡Ê£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡££Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Î£Í£Ã¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö£Ò¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ê£Ò¡½£±¤Ç¡Ë£±²óÀïÆÍÇË¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££²²óÀï¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡Ê£²£°£²£¶Ç¯¡Ë£±·î¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤ÏÂçºå½Ð¿È¡£ºòÇ¯¤Îº£¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¡¦£Ã£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Î¡ÖÂÀÅÄ¡ßÀÐ°æ¤Î¥Ç¥é¥é¥Ð¡×¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö´ë²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£Í¡½£±¤È¤«½Ð¤í¤è¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¡ºÍ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡££Ò¡½£±¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ£±²ó½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½Ð¤í¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö½Ð¤Þ¤¹¤ï¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¤«¤é£±·î¡Ê¤Ä¤¡Ë¤Ë£±ËÜ¡¢¥Í¥¿¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢£´¡Á£¶·î¤Ï¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥¿¤òºîÀ®¡££·¡Á£±£°·î¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¿¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¥Í¥¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡×¡£
¡¡ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥Í¥¿¤¬¤Ç¤¤º¡¢Í½Áª¤Î£±½µ´ÖÁ°¤Ë²²ÉÂÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤¿¡£ÂÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢£Ò¡½£±Í½Áª¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢àÆ¨¤²á¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¥Ï¥¿¤È¡¢ËÍ¤Ï£Ò¡½£±¤Ë¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·î¡ÁÅÚ¤Þ¤Ç¡Ê¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤Ç¡ËÀ¸ÊüÁ÷¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÇÈÉ÷¤¬Î©¤¿¤Ì¤Þ¤Þ¡ÊÆü¡¹¤¬¡Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ê£Ò¡½£±¤Ï¡ËÇ¯¤Ë£±ÅÙ¤¯¤é¤¤¥·¥Ó¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±²óÀï¤Ç¤Ï£²Ê¬´Ö¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ð¾ì¸å¤Ï¡¢Ãë°û¤ß¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö³°¤Ç°û¤ó¤À¤È¤¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¸å¤Î¡¢²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿£±ÇÕ¤Ê¤ó¤«¤Ê¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£