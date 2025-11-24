¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÅçÅÄËã±û¤¬Á´ÆüËÜJr.£µÏ¢ÇÆ¡¡Âçµ»£²ËÜ¤Ç¥ß¥¹¤â¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢²÷µóÃ£À®¤Ë¤âËþÂ¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê£²£´Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤ß¡¢ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢£²ËÜÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£Âçµ»£²ËÜ¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇ´¤ê¤Î±éµ»¤Ç£±£²£´¡¦£²£³ÅÀ¡¢¹ç·×£±£¹£¶¡¦£·£¸ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£µÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£µÏ¢ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢±éµ»¤ÎÆâÍÆ¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÅêÆþ¤ÏÌó£±½µ´ÖÁ°¤Ë·èÃÇ¡££±£²·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£´Æü³«Ëë¡¢°¦ÃÎ¡Ë¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢²óÈò¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ´¤¯¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤éÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ï£´Ï¢ÇÆ¤Î·ü¤«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤È¤á¤¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿È¿¾ÊÅÀ¤ò¶»¤Ë¡¢¼¡¤³¤½¤Ï´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£