¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛÌðÌîÄÌ¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¡³«Ëë£²Ï¢¾¡¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£´ÆüÄ®ÅÄÂç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢ÌðÌîÄÌ¡Ê£´£·¡Ë¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£²¡ËÁÈ¤¬¥¿¥¤¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¡õ¾®ÅçÁï¡Ê£µ£µ¡Ë¤ò·âÇË¡£³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¾®Åç¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ï¥é¥ê¥¢¡¼¥ÈÈ¯¼Í¡£¤³¤ì¤¬ÁêÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤ê¿¼¤«¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤¬Àè¤Ë¥Ò¥¶¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥¿¥¤¥Á¤È¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¼°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç²óÈò¤·¡¢¸íÇú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥Á¤ò¥ê¥ó¥°¤«¤éÇÓ½ü¤·¡¢¾®Åç¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¡£ÌðÌî¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥ß¥«¥¼¤òÈ¯¼Í¤·¡¢·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ï¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®Åç¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±óÎ¸¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£²¶¤ÎÇ¯Îð°Ê¾å¤Î¤¢¤¤¤À¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â²¿²ó¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Èº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£´¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹äÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡Ê£²£¶Æü¡¢ÀçÂæ¡Ë¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ý£È£Á£Ó£È£É¤Î¡ÖÈûº»Ìç¡×¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Á¤¿¤¤¡££²Ç¯Á°¡¢¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»þ¤Ë»ä¤ÏÈûº»Ìç¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¤³¤È¤«°¤¤¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éé¤±¤Æ¤ëÁê¼ê¤ÏÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£