¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡¡»Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÈ½Äê¡ËÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ü¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡ÌµÇÔ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼Ô¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ£¸ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤Ï¡¢²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤â¡¢£¸²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÎÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸£²¿Í¤¬Âó¿¿¤ò»Ù»ý¡££±£±²ó¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤â¤ß¤»¤¿¤¬¡¢ÎôÀª¤òÊ¤¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤ÎÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ªßá¡Ê¤¨¤ó¡Ë¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤âÌµÇÔ¤Î¤Þ¤ÞÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©¤ó¤À¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÎò¤Ë¡¢¥×¥í¸ø¼°Àï£µ£µÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹õÀ±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Æ¤Ð»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îµ»¹ª¤È·Ð¸³¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£³Ç¯·×²è¡×¤Ç¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡££²£³Ç¯£´·î¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢Äë·ý¿Ø±Ä¤Ï¡Ö£³Ç¯¡¢£±£°ÀïÌÜ¡×¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³¡¢£´ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ë¤È¡¢£µÀïÌÜ¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££¶ÀïÌÜ¤ÇÁ°À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¾¡Íø¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãå¼Â¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Å·¿´¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ü¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡×¼«Éé¤ò¶»¤Ë¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¡Ö¥¥Ã¥¯¤â´Þ¤á¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¥«¡¼¥É¡×¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Å·¿´¤Ï²¿ÅÙ¤«¡ÖÉé¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÌ¤ËÉé¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤«¤éÁ´¤ÆÃ¥¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡¢¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±¤Æ¡Ø¤¢¡¼¤¢¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿ÍÀ¸¼Â¸³¡×¡£½é¹õÀ±¤«¤é¡¢Å·¿´¤Î¿·¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¢¡Æá¿ÜÀî¡¡Å·¿´¡Ê¤Ê¤¹¤«¤ï¡¦¤Æ¤ó¤·¤ó¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£¸·î£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£·ºÐ¡££µºÐ¤Ç¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤ë¡££²£°£±£´Ç¯¡¢£±£µºÐ¤Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£µÇ¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£±£¶ºÐ¤Ç£Ò£É£Ó£Å¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££±£¶Ç¯¤«¤é£Ò£É£Ú£É£Î¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÄ©Àï¡£¥¥Ã¥¯£´£²ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£¸£Ë£Ï¡Ë¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»£´ÀïÁ´¾¡¡¢¥¥Ã¥¯¡¦Áí¹ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥ë£±Àï£±¾¡¤Î³ÊÆ®µ»£´£·ÀïÁ´¾¡¤Ç¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·£²£³Ç¯£´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯£±£°·î¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£