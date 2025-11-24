¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¸£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£µ£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.85¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1540¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï½ªÆüÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï156.94ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇä¤ê¤¬Æþ¤ë¤â156.70ÉÕ¶á¤Ç²¼¤²½Â¤ê¡£Â¸µ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó156.80Âæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï1.1510ÉÕ¶á¤«¤é1.1547ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤â1.1540ÉÕ¶á¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤È¥æー¥í¥É¥ë¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í±ß¤ÏÂ¸µ¤Ç181.11ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.83¡¡EUR/USD¡¡1.1542¡¡EUR/JPY¡¡181.00
