DAIGO¡¡ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤«¤é¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×½Ð±éÊó¹ð¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖTNK¡×¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä?
¡¡²Î¼ê¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖDAIGO·³ÃÄ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÖÆ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¡×¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¡ÖºÊ¤Ë¤â¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÊ¤ÎËÌÀî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤ËËÌÀî¤«¤é¤Ï¡ÖTNK¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¸¡Æ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊT¡Ë¥È¥í¥Ã¥³¡ÊN¡Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÊK¡Ë¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£