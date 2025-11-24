¾åÅÄåºÀ¤&¾®Àî¹Ò´ð¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡Ä2È¯¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿FW±ö³·ò¿Í¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡NEC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW±ö³·ò¿Í¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é2ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè13Àá¤ÇNEC¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£NEC¤ÏFW¾®Àî¹Ò´ð¤ÈMFº´Ìî¹ÒÂç¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±ö³¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿Ãæ¡¢¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾23Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿±ö³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï39Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë45+1Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿°ÌÃÖ¤«¤éº´Ìî¤¬Á÷¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Å¨¿Ø¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£²ÚÎï¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ4-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡ØForzaNEC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢FW¤Ç¤¢¤ë¾åÅÄ¤È¾®Àî¤ÈÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢±ö³¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÃ¯¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿±ö³¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Á°¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£±ó¤¯¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´°àú¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç5ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1»î¹ç¤Î¤ß¡£ÅöÁ³¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¾®Àî¤äFW¥æ¥»¥Õ¡¦¥¨¥ë¥«¥«¥Æ¥£¤âÍ¥¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Ò´ð¤È¥æ¥»¥Õ¤âÎÉ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë5¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¾åÅÄ¤ÏÂè13Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
