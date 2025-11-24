M!LK¡¢·ëÀ®11¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡ØÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡Ù´°Áö¡£½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡õÀè¹ÔÇÛ¿®¤âÈ¯É½
ËÜÆü11·î24Æü¤Ë·ëÀ®11¼þÇ¯µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤¬¡¢Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã11th Anniversary Day¡ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢YouTube¤Ë¤Æ¡ØÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å8ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤éTikTok²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP50¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¿·¶Ê¤È¤¢¤ï¤»Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥½¥íÈ×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´9·ÁÂÖ¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ËÜÆü·Þ¤¨¤¿·ëÀ®11¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÇÂ®¡Ö48»þ´Ö¸ÂÄê¡×Í½ÌóÆÃÅµ¤ä¡¢M!LK¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡ÉPREMIUM MILK¡É²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×A,B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¡¢¡ÖLove Drive¡×¤¬12·î1Æü(·î)¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¡Á¥¥ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÁÊ¸²½ÊüÁ÷ ¼õ¸³À¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£¤Þ¤À¾ðÊó¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖLove Drive¡×¤È¤â¤É¤âÇÛ¿®³«»Ï¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
M!LK¤Ïº£Ç¯12·î¤«¤éÍèÇ¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP!¡×¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¢£Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡¡https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/Major8thSingle/
¡ãÁ´9·ÁÂÖ¡ä
¡úÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-37799¡¿\1,650(ÀÇ¹þ)
¡ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2476¡¿\3,520(ÀÇ¹þ)
¡ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2477¡¿\3,520(ÀÇ¹þ)
¡úVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ËNCS-10329¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1031¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1032¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡úÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-37799¡¿\1,650(ÀÇ¹þ)
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§ÄÌ¾ïÈ×¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡¢¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2476¡¿\3,520(ÀÇ¹þ)
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»
Blu-ray¡§ M!LK¡Ö11th Anniversary Day¡×¤è¤ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò°ìÉô¼ýÏ¿Í½Äê
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD¡ÜBlu-ray)¡¡ VIZL-2477¡¿\3,520(ÀÇ¹þ)
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡£Love Drive
Blu-ray¡§¡Ö¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡×È¯ÇäµÇ°Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò°ìÉô¼ýÏ¿Í½Äê
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¦¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡úVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ËNCS-10329¡¿\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡£¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB
ÉõÆþÆÃÅµ¡¡§VICTORE ONLINE STORE¸ÂÄê¥È¥ì¥«(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¢¡§±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨¾ÜºÙ¸åÊó¡Ë
¡öVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡¢¤Ï¡¢½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡ ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×¸ÂÄê¥½¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(º´ÌîÍ¦ÅÍ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1031¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×¸ÂÄê¥½¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö±ö粼ÂÀÃÒ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(±ö粼ÂÀÃÒ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1032¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×¸ÂÄê¥½¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÁ¾Ìî½ØÂÀ¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(Á¾Ìî½ØÂÀ¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×¸ÂÄê¥½¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×(CD¡ÜBlu-ray)¡¡NZS-1030¡¿\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡¡¢¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª
Blu-ray¡§¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×¸ÂÄê¥½¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖµÈÅÄ¿Î¿Í¡×È×¸ÂÄê¥È¥ì¥«(µÈÅÄ¿Î¿Í¥½¥í3¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡öVICTORE ONLINE STORE¸ÂÄêÈÎÇä
¡ÚÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡Û
¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤» / Love Drive¡×¤Ï¼çÍ×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ12·î1Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU
◾️¡ãM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP!¡×¡ä
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sd-milk.com/pages/smilepop
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡M!LK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡M!LK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡M!LK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡M!LK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡M!LK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë