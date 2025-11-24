ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±éSP¥²¥¹¥È¤Ë[Alexandros]¤¬½Ð±é¡£»¥ËÚ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ï¥ó¥Þ¥ó¤â³«ºÅ
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë ¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÈLive in Jakarta¡É¡ä¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ [Alexandros] ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
[Alexandros]¤È¤Î¶¦±é¤Ï¥¢¥¸¥«¥ó¼«¿È¤¬´ë²è¤¹¤ë¸ø±é¤Ç¤Ï½é¡£¶¦±é¤Î·Ð°Þ¤âÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢1996Ç¯¤Î·ëÀ®Åö»þ¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¹â¶¶ÃÒ¼ù»á¤«¤é¤Î´ó¹Æ¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤«¤é30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÈThirty Revolutions¡É¡ä¡Ê2026Ç¯4·î4Æü¡¦5Æü¡¿Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÈLive in Jakarta¡É¡ä¡ÊÆ±Ç¯4·î18Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ASIAN KUNG-FU GENERATION¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤ä¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿[Alexandros]¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥Õ¥§¥¹Åù¤Ç¤Î¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÈASIAN KUNG-FU GENERATION¼«¿È¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢[Alexandros]¤È¤Î¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNANO-MUGEN FES. 2025¡×¤Ë¤¯¤ë¤ê¤¬½Ð±é¡¢¤½¤Î¤¯¤ë¤ê¼çºÅ¤Î¡ÖµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡×¤Î¾ì¤ÇASIAN KUNG-FU GENERATION¤È[Alexandros]¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ²ñ¤·¤Æ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¶¦±é¤¬¼Â¸½¡½¡½¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Öº£¡×¤òÀ¸¤¤ëºÇÁ°Àþ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥ÉÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Îå«¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬±®¤¨¤ë¡£
Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë2ÁÈ¡áASIAN KUNG-FU GENERATION¡¿[Alexandros]¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ø¸þ¤±¤Æ²»³Ú¤Î½ËË¤¤ò¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¯¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¸ø±é¤Ë¤Ï³«ºÅÃÏ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Î¢¨¸åÆüÈ¯É½¡Ï¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸ø±é¡ÖThirty Revolutions¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò»Ø¤·¼¨¤¹½ÅÍ×¤ÊÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ ¹â¶¶ÃÒ¼ù
²Ã¤¨¤Æ¡¢3·î13Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢30¼þÇ¯¤Î¥×¥ì¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚPENNY LANE24¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌÀÆü11·î25Æü(²Ð)18»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆNANO-MUGEN FES. 2025@K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎDAY2¤«¤é¡ÖRe:Re: / ·¯¤È¤¤¤¦²Ö / MAKUAKE¡×¤Î3¶Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert in Jakarta¡ä
¡ã½Ð±é¡ä
¡¦ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP)
¡¦[Alexandros] (JP)
¡¦Additional Local Act
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡¡2025.12.10¡Ê¿å¡Ë 11:00AM (Jakarta Local Time) ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡¡
¡ã·ô¼ï¡ä
REVOLUTIONS EXPERIENCE PACKAGE¡ÊVIP¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡§IDR 2,500,000-
FESTIVAL (FREE STANDING)¡§IDR 1,600,000-
TRIBUNE (NUMBERED SEATING)¡§IDR 1,200,000-
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é official site¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤Þ¤Ç
URL: https://hype-live.id
¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert ¡ÈThirty Revolutions¡É¡ä
ÆüÄø¡§
2026.04.04(ÅÚ) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026.04.05(Æü) ³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
¾ì½ê¡§ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê (ÅìµþÅÔ)
ÀÊ¼ïÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§
¥¢¥ê¡¼¥Ê»ØÄê 11,000±ß(°ìÈÌ)
¥¹¥¿¥ó¥ÉA»ØÄê 8,800±ß(°ìÈÌ)
¥¹¥¿¥ó¥ÉB»ØÄê 6,600±ß(°ìÈÌ)
¥¹¥¿¥ó¥ÉAÃåÀÊ»ØÄê 8,800±ß(°ìÈÌ)
¥¹¥¿¥ó¥É¼Ö°Ø»Ò»ØÄê 8,800±ß(°ìÈÌ)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡¡
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÆó¼¡ÃêÁª&¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÆó¼¡¼õÉÕÃæ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡§¡¡www.akglive.com/30th
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä¡¡¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡§ https://info.diskgarage.com/
¡ö U-23¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ / ¥¦¥¨¥ë¥Õ¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¢¤ê¡¡¡ÊÅöÆü²ñ¾ì¤Ç2,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡ö 3ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×
¡ö 2ºÐ°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡¦É¨¾å´Õ¾Þ¤Ë¸Â¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×
¡ãFrom the Northern Land ¡Ç26 ¡ÈFriendship¡É¡ä
¡ã½Ð±é¡ä ASIAN KUNG-FU GENERATION (¥ï¥ó¥Þ¥ó)
¡ãÆüÄø¡ä 2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¡18:00 ³«¾ì / 19:00 ³«±é
¡ã²ñ¾ì¡ä »¥ËÚPENNY LANE24
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°7,700±ß (ÀÇ¹þ¡¦DÂåÊÌ)
¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚºÇÂ®ÃêÁª¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11/25(²Ð)18:00 ~ 11/30(Æü)23:59
¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡§¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ4Ëç¤Þ¤Ç
¡¦U-23¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯/¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¢¤ê¡ÊÅöÆü²ñ¾ì¤Ç2,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç
URL http://akglive.com/30th/friendship/
