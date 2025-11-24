¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û¾¾°æ¹¨Í¤¤Ï3Ãå¡¡ÃÏ¸µÊ¿ÄÍ¥°¥é¥ó¥×¥êÀÚÉä°ï¤¹¡Ö³°¡¹¤ò²ó¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÇG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê35¡áµÜ¾ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£1Ãå¾Þ¶â5090Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊ¿ÄÍ¥°¥é¥ó¥×¥êÀÚÉä¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê33¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÏÂç³°¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤â3Ãå¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ö½é¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ù¤ÊÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤ÎÊý¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ÌÃÖ¼è¤ê¤¬¸·¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ìÈ¯¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÆÅÙ¤ÏÆ§¤ó¤À¤±¤É¡¢³°¡¹¤ò²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç°ìÈÖ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯5·î¤ÎG1ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤âÊ¿ÄÍ·èÀï¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤¤ÌÜÉ¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡£ºÇ¸å¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¶¥ÎØ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£