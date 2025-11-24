ÆóµÜÏÂÌé¡¡Æ²ËÜ¹ä¤«¤éÄ¾¡¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×½Ð±é¡¡¡ÖÈÖÀë¤¸¤ã¤Ê¤¯Íè¤Æ¤Þ¤¹!¡×
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÀë¤Ê¤·¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¡ÖÆ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡È·³ÃÄ°÷¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÏÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ëÆóµÜ¡£Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤â¹Ô¤¯¤·¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÃç¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆóµÜ¤Ï¡Öº£²ó¤âÄ¾¡¹¤Ë¡È¹Ô¤±¤ë¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡È¹Ô¤±¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ²ËÜ¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤«¤é¡Öº£Æü¡¢ÈÖÀë¤¸¤ã¤Ê¤¯Íè¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í?¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈÖÀë¤¸¤ã¤Ê¤¯Íè¤Æ¤Þ¤¹!Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!·³ÃÄ°÷¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×¤ÈÆ²ËÜ¤òÊé¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£