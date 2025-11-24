Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡©¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛÊ£¿ô¿ÍÈÈ¹Ô¤Ï¤Û¤Ü³ÎÄê¢ªÄÉÀ×¥ê¥ì¡¼¤Ç¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¡×¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¡Ö²ø¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ï£²£³Æü¡¢Âè£·ÏÃ¡Ö¥Ð¥È¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Íè½µ¤ÏÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¡¢Âè£¸ÏÃ¤Ï£±£²·î£¶Æü¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹õÅÉ¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬£¶¿Í¤ª¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÔ¿³»à¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ó¥°¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡Ö£·¿ÍÌÜ¡á¿¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ê¿¹Í¥ºî¡Ë¤¬¡Ö¿¹¡×¤Ë²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®£¶¤Î»þ¤Î¹»³°³Ø½¬¤Î¾ì½ê¡×¤Ë½¸·ë¡£ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ë¤¬Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²²ó¡£¥È¥è¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¤¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¿ÍÊª¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤æ¤Ã¤¡¼¡Ê¹äÎÏºÌ²ê¡Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¤È¥ê¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¦¡£
¡¡¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤É¤Î»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤Ï¡¢²¿¤«»ÈÌ¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃæ¡¢£Ô»úÏ©¤Îº¸¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢±¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤¹¤ë¤Èº¸¤Ë²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¬¤ª¤ê¡Ä¤¢¤ì¡©¤É¤Î»Ò¤½¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©¡©
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¤¬ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¿ÍÊª¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡£ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤¬³Ñ¤ò±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¿¡¼¥Ü¡¼¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¥È¥è¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¿ÍÊª¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¥¿¡¼¥Ü¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤êÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤Î»Ò¤Îº¸Êý¸þ¿ÍÊª¤ÏÌÜ½Ð¤·Ë¹¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤Ë¤Ï£²¿Í¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º¸Êý¸þ¿ÍÊª¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¤É¤Î»Ò¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥È¥è¤¬Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò¿Ê¤à¤È¡¢Ã¯¤«¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¹Í»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¿¹¤¯¤ó¤é¤·¤¿Í´Ö¤¬Æ¨¤²¤¿Êý¤«¤éÍè¤¿¥È¥è¤Ï¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊíÅª¤Ë¤Ï²ø¤·¤¤¤±¤É¤Ê¤ó¤«°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡×¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡©¤À¤Ã¤±¡¢³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿ÅÛ¤¬ÈÈ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡¡ºòÆü¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¤ß¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Õ¤«¡ª¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤½¤ì¤è¤êÄÉÀ×¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»µ¤¤¤¿¤Î¡©¥ª¥Ú¥éºÂ´Û»¦¿Í»ö·ïÅª¤Ê¤«¤ó¤¸¡ª¡©¡×¡ÖÈÈ¿ÍÊ£¿ô¤À¤è¤Í¡£ÈÈ¿Í¤¬Æ¨¤²¤¿Êý¸þ¤«¤éÍè¤¿¥È¥è¤â²ø¤·¤¤¤Ê¡¼¡Ä¡£¡×¡ÖÊ£¿ôÈÈ¤«¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤¿¿Í¤¬ÀèÀ¸°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡ÖÈÈ¿Í¤â¥ê¥ì¡¼Êý¼°¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡©Ê£¿ô¤¤¤ë¤Í¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£