¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡ÛV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê 2¡¼1 ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ê11·î23Æü¡¿PEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ð¤ê¡×¤Î5²óÅ¾
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¡¢Áê¼ê3Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÅ¾ÅÝ¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅ¾¤¬¤êÂ³¤±¤¿ÅÝ¤ìÊý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬1°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÄ¹ºê¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î13Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÁê¼ê3Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ËÇØÈÖ¹æ10¤Ï¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢186cm¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤·¡¢º¸Â¼ó¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÁê¼ê¤Î´Ö¤ò½Ä¤ËÆÍÇË¡£¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¶´¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÂ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò²¿ÅÙ¤âÅ¾¤¬¤êÂ³¤±¤ÆÌåÀä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë²òÀâ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÆÁ±ÊÍªÊ¿»á¤Ï¡Öº£¤Î¾ìÌÌ¤â3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹²¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ÀµÚ¡£¼Â¶·¡¦º´Æ£¾Ó»Ì»á¤Î¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÖ¤½ê¤â¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥é¥¹¡¢¿ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2¿Í¡¢3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡ÖÎ®ÀÐ¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Þ¤¸Å¾¤¬¤ê¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²óÅ¾¤¹¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç·¶ºÀ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ð¤ê¤ËÅ¾¤¬¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÄË¤¬¤êÊý¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¡×¡Ö¤½¤ÎÄË¤¬¤êÊý¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¡¢1-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿63Ê¬¡¢PK¤òÎäÀÅ¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨19ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¸½ºßJ2ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡Ë