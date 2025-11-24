¡Ö·Ú¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£³«È¯¼Ô¤¬¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ë¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Î¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó
¡Ö·Ú¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¤Î³«È¯¼Ô¤¬¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¡£2025Ç¯10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸ØÄ¥¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦½ÐÍè±Ç¤¨¤Ç¤·¤¿¡£»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖT¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ç¥ê¥Þ¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸4WD¡×¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤æ¤¨¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µìÀ¾¥É¥¤¥ÄÀ½¤Î35¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥àÍÑ¥«¥á¥é¡Ö¥í¡¼¥é¥¤35¡×¡£
¾®·¿¤ÎãþÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥ó¥º¤â¥é¥¤¥ÄÀ½¤Î3·²4Ëç¹½À®¤Î¥Æ¥Ã¥µ¡¼¡£¥«¥á¥é¹¥¤¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾¶Ì¡×¡Ê¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¤¤¤¤¥ì¥ó¥º¤ò¤³¤¦¸Æ¤Ö¡Ë¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¡¢¾è¤ê¤³¤ó¤Ç¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢»ä¤Ï¥í¡¼¥é¥¤35¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥É¥¢¤ÎÊÄ¤Þ¤ê²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤â¤Î´¶¤ÎÂè°ìÅÀ¡£¶âÂ°¤È¶âÂ°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë°Â¤Ã¤Ý¤¤²»¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤¬¥Ó¥Ó¤ë²»¤â¤Ê¤·¡£¥Ð¥¹¥ó¥Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤Þ¤ë¤Î¤Ï°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê½Ð¤·¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤ÎÊÑÂ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾¯¤·¤¤¤¸¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ò¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯È¯¿Ê¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ò¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥Ò¥ë¥Ç¥»¥ó¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷
¼ÖÂÎ¤Î¥¬¥¿¥Ô¥·´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï©ÌÌ¤Îµ¯Éú¤À¤í¤¦¤È±úÆÌ¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¹¤¤¤¹¤¤¤È±Û¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£¼ÖÂÎ¤ÎÍÏÀÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¹äÀ¤ò¤È¤â¤ËÁý¤¹¹½Â¤ÍÑÀÜÃåºÞ¤ÎÅÉÉÛÌÌÀÑ¤òÁý¤ä¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Ä¹3.4£í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¼ÖÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢³«È¯¼Ô¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¥¼¼ÆâÄ¹¤Ï2315mm¤ËÃ£¤·¸åÀÊÍÑ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î³«¸ýÉý¤Ï650mm
¤´Â¸ÃÎ¤Î¤«¤¿¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢Æü»º¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£»°É©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¥«¥ä¥Ð¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò5¤Ä¡ÊÆü»º¤Ï3¤Ä¡Ë¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¨¥³¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ù¥ë¡×¡Êº½Íø¡Ë¤È¡Ö¥¹¥Î¡¼¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤Ä¤GoogleÅëºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤¬²ÄÇ½
°Ï©ÁöÇËÀ¤Ï¡¢»°É©¼Ö¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¤¿¤È¤¨·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¤æ¤º¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£4WD¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°¸åÎØ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ó¥¹¥«¥¹¥«¥×¥ê¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£
º¸±¦ÎØ¤Îº¹Æ°¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥À©¸æ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÀß·×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ò¹â¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥à¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¼Àã¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á°ÎØ¶îÆ°»ÅÍÍ¡ÊÆ±¤¸¥°¥ì¡¼¥É¤À¤ÈÌó16Ëü±ß°Â¡Ë¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤µ¤¨Å¬ÀÚ¤Ê¤é¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á´¼ÖÂ®°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¹Ô¼ÖÄÉ½¾Áö¹Ôµ¡Ç½¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¡¢»à³Ñ¤Ë¤¤¤ëÂ¾¼Ö¤Î¸¡ÃÎ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÁàÂÉÀ©¸æ¤Ê¤É¡¢Áö¹Ô»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï½¼¼Â¡£
¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤Î¼þ°Ï360ÅÙ¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¤Û¤ó¤Î¾¯¤·É¡Àè¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤º¸±¦¤Î±ÇÁü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Á°ÎØ¤Î²¼¤¬Æ©»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤È¡Ö3D¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤â¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
¢¥¥·¡¼¥È¤Ç¤«¤é¤À¤¬¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ê¿¨¤ê¤Î¤è¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ºÎÍÑ
¼¼Æâ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤â¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥»¥ê¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ø¤ÏÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¤Ï²ÄÅÝ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ1¿Í¤À¤±¡¢2¿Í¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï3¿Í¤Ç¡¢¤È»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÖÃæÇñ¤¬¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥·¡¼¥È¤â¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¸åÀÊ¥·¡¼¥È¤ÏÁ°¸å¤Ë320mm¥¹¥é¥¤¥É²ÄÇ½¤Ç²Ù¼¼¤«¤é¤âÁàºî¤Ç¤¤ë
¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡ÊÁ´¹â1815mm¡Ë¤Ç¡¢²Ù¼¼¤Î³«¸ý¹â¤â1080mm¤¢¤ë¤¿¤á¡¢27¥¤¥ó¥Á¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÑ¤á¤Þ¤¹¡£¸åÀÊ¤Ï320mm¤ÎÁ°¸å¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤ò¤½¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ù¼¼¤ËÀÑ¤à¤â¤Î¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´Àá²ÄÇ½¡£¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸å¤í¤Ë²¼¤²¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥à¥¸¥ó¤Ê¤ß¤Î¥ì¥Ã¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£Á°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âµç¶þ¤µ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥²Ù¼¼¤Ë¤Ïµ¡Ç½À¤Î¤¿¤á6¤Ä¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¯
¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¿Í¤â¡¢¡É·Ú¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡£³ä¤êÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿·õ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
³«È¯¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¦¥½¤â¸ØÄ¥¤â¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¤È4WD¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¿¡¼¥Ü¤È¥Î¥ó¥¿¡¼¥Ü¡£¤½¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÁõÈ÷¤Î¿ô¤Ç²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¹¥Î¡¼¤È¥°¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÍÑ¥â¡¼¥É¤Ï¥Ç¥ê¥«¥ß¥ËÀìÍÑ
¥Î¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ÖG¡×¤ÎÁ°ÎØ¶îÆ°¤Î196Ëü4600±ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ü¡ÖT¡×¤ÎÁ°ÎØ¶îÆ°¤Ï204Ëü2700±ß¤«¤é¡£¤½¤Î¾å¤Ë¡ÖT¡×¤È¡ÖG¡×¤È¤â¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ç¥ê¥Þ¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¡T¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ç¥ê¥Þ¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸4WD
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§3395¡ß1475¡ß1815mm
¼Ö½Å¡§1050kg
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2495mm
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§659cc¡¡Ä¾Îó3µ¤Åû
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§47kW
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§100Nm
ÊÑÂ®µ¡¡§CVT¡ÊÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë
¶îÆ°¡§4ÎØ¶îÆ°
Ç³Èñ¡§17.8km@L
¾è¼ÖÄê°÷¡§4Ì¾
¡ã¼Ì¿¿¤ÈÊ¸¡¿¾®Àî¥Õ¥ß¥ª¡ä
¥ª¥¬¥ï¡¦¥Õ¥ß¥ª¡Ã¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡¢¥°¥ë¥á»ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ
