ÇòÈ±À÷¤á¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Ø¡ª ³Ú¤Ê¤Î¤Ë¥·¥ã¥ì¤ë♡¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ø¥¢¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¡ª
¡ÖÄê´üÅª¤ÊÇòÈ±À÷¤á¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤³¤½¥Ø¥¢¥«¥éー¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ø¥¢¡×¤Ê¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇòÈ±¤ò¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¡¢»÷¹ç¤ï¤»¥«¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥éー¡¢È±¼Á²þÁ±¤Ï¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È@kaito_litze.osaka¤µ¤ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ø¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥Ûー¥à¥«¥éー¤Î¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Ç¹¤È´¤±¤ë¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½é¿´¼Ô¤Ë¤â¡ý ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓÀè¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÆ°¤¯¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥éー¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢È±¤¬¿¤Ó¤Æ¤âÇòÈ±¤âº¬¸µ¤ÎÃÏÌÓ¿§¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¡£ÇòÈ±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢@kaito_litze.osaka¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢ÆÃÍ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¹¥ÁêÀ¡£ºÙ¤«¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇòÈ±¤ò¼«Á³¤Ë¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇòÈ±¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥éー
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÇòÈ±¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÌÓÎ®¤ì¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÈ±À÷¤á¤È°ã¤Ã¤Æº¬¸µ¤¬¿¤Ó¤Æ¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥éー¤ÎÉÑÅÙ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥«¥éー¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¥¢¥Ã¥×
¤³¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢@kaito_litze.osaka¤µ¤ó¤¬¡Ö³°¹ñ¿ÍÉ÷¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÙ¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¬¸µ¤ò¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÌÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤½¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¤¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡¢ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ø¥¢¤Î´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
