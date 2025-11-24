Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡ªÅ·¿´VSÂó¿¿¤Ï·ãÆ®¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£10¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¤·¤Æ¡¢Å·¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÌ¤ÃÎ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¡¢ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¬¥¦¥ó¤òÅ»¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£1R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤Îº¸¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬Âó¿¿¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£2R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£3R¤ÏÂó¿¿¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡ÈÂó¿¿¡É¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Å·¿´¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡Ý¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£4R¤ÏÂó¿¿¤¬°ú¤Â³¤µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀï¤¤¡¢Å·¿´¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï3¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬38¡½38¤Î¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸òº¹¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¡¢7R¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬¥¯¥ê¥ó¥Á¤ÇÁê¼ê¤òÌµÍýÌðÍý²¡¤¹¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£8²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï76¡½76¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤È2¡½0¤ÇÂó¿¿¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£·ãÆ®¤Ï10¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤Ï³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³3Àï¤Î10¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÅ·¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£