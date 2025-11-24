¼óÁê¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¡¡G20½ÐÀÊ¡¢ÆüÃæÀÜ¿¨¤Ê¤¯
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï24Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Î20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë½ÐÀÊ¤ò½ª¤¨¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¡Ö¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤¿¼«¿È¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÌÔÈ¿È¯¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸½¤Éü¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤Ï26Æü¤Ë½¢Ç¤¸å½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¸øÀµ¤Ê¹ñºÝ·ÐºÑ¤ÎÃá½ø¤ä¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Î¼Â¸½¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤Ë¤âÎ×¤ß¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤òÇ°Æ¬¤ËÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£