M!LK¡¢·ëÀ®11¼þÇ¯µÇ°¡ÈÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡É´°Áö¡¡½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤Ë·ëÀ®11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø11th Anniversary Day¡Ù¤òÃæ¿´¤ËYouTube¤Ç¡ÈÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡É¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯2·î18Æü¤ËÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤ÇÈù¾Ð¤ß¡Ä¤Õ¤ó¤ï¤êÊ·°Ïµ¤¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å8ËçÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Music VideoºÆÀ¸²ó¿ô¤¬700Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯5000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¡£¿·¶Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥½¥íÈ×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´9·ÁÂÖ¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£·ëÀ®11¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÇÂ®¡Ö48»þ´Ö¸ÂÄê¡×Í½ÌóÆÃÅµ¤ä¡¢M!LK¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦PREMIUM MILK²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¡ÖLove Drive¡×¤¬12·î1Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¡Á¥¥ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÁÊ¸²½ÊüÁ÷ ¼õ¸³À¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤ÇÈù¾Ð¤ß¡Ä¤Õ¤ó¤ï¤êÊ·°Ïµ¤¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å8ËçÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Music VideoºÆÀ¸²ó¿ô¤¬700Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯5000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¡£¿·¶Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¡ÖLove Drive¡×¤¬12·î1Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¡Á¥¥ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÁÊ¸²½ÊüÁ÷ ¼õ¸³À¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£