¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î4¡Á10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè17²ó¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È½¸·×»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦ÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èþ¿Í²è¤Ç¹¾¸Í¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Å·ºÍ³¨»Õ¤Î²ÎËû¤ò¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤ÏÂè18²ó¤è¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤ËÉ®¤ò°·¤¦Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¸«»ö¤ËÈäÏª¡£ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿²ÎËû¤ò¡¢±éµ»ÇÉ¤é¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀ³Ê¤Î²ÎËû¤Ï¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤äÂÖÅÙ¤ÇÀ÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤í¤ÎÆ°¤¤òÉ½¸½¡£±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉ½¾ð¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¿¼¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¤ÎÉ½¸½¤Ë¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤Ç½é¼ç±é¤òÃ´ÅöÃæ¡£¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤â¤á¤²¤º¡¢Á°¸þ¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤òÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éµ»¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¹¾¸Í¤³¤È¤Ð¤ä½êºî¤â¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¡¢´°àú¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¡¢±éµ»¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë±éµ»¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÇÇËÅ·¹Ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
