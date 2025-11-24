¾å¸ÍºÌ¡¡µã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÄ¹½÷¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¶ÍÌ¾ÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö30Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÄ¹½÷¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¶ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ¤Î¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡ÈÌ´¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÉÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤ÆÌÚÂ¼²È¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¾å¸Í¤¬¡ÖÄ¹½÷¤Í¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤®¤ã¤óµã¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÚÂ¼¤â¡Ö¤¹¤Ã¤²¤¨¤â¤¦¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤°¤º¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢²æ¤¬²È¤Ë¤¤¤¿¸¤¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¡ÄÀ¨¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÜ¿¨¤·¡¢ºÌ¤Á¤ã¤ó²È¤Î¤Á¤Ó¤Ã¤³¤¬¡¢130¡ó¤¯¤é¤¤¤Î°®ÎÏ¤Ç¡¢¸¤¤ò¤®¤å¤Ã¤È°®¤ê¤·¤áµã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢ÀäÂÐ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾å¸Í¤â¡Ö30Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ï2012Ç¯9·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËEXILE HIRO¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£