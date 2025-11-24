ºî²È¡¦±üÅÄ°¡´õ»Ò¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡× ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤È¤Î½Ð¹ç¤¤
3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºßDµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î±üÅÄ°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡£
¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Î¡¢¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´î¤Ó¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÌäÂê
¡Ö»Ò¶¡¤ò¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Î¶µ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç¿Í¤Î²ñ°÷¤â¤¤¤ëÄ®¤Î¤«¤ë¤¿²ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÏÂ²Î¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤·¡¢É´¼ó³Ð¤¨¤Æ¡¢»¥¤òÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤ë¤¿¤Çµ×¡¹¤Ë¼«¿®¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é¤ÏÆü¡¹¡¢¤«¤ë¤¿¤ÎYouTube¤ò¸«¤¿¤ê¡¢É´¿Í°ì¼ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»öÃæ¤Ç¤â¤«¤ë¤¿¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ë¤¿¤òÂêºà¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¿·ºîÄ¹ÊÔ¡Øº£¤ò½Õ¤Ù¤È¡Ù¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï39ºÐ¤Î´õ³¤¡Ê¤Î¤¾¤ß¡Ë¡£ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÂ©»Ò¡¦°êÅÐ¡Ê¤¤¤¯¤È¡Ë¤ò»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¤«¤ë¤¿¶µ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢´õ³¤¤â°êÅÐ¤âÏÂ²Î¤ä¶¥µ»¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È°êÅÐ¤Î¶½Ì£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë°Ü¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ×¤¬Ä¥¤êÀÚ¤ê¤À¤¹¡£¤«¤ë¤¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´õ³¤¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤ë¤¿²ñ¤ËÆþ²ñ¡£¼çºÅ¼Ô¤Î´«¤á¤ÇDµé¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤äÀï½Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¡¢¶¥µ»¼Ô¤Î¸ÄÀ¤Ê¤É¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´õ³¤¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼ñÌ£¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½ñ¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¿´¡£É×¤âÂ©»Ò¤â´õ³¤¤Î¼ñÌ£¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¡£¤½¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤ÎÆü¤Ë¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ö¼ñÌ£¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤ò·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²ÁÃÍ¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ä²È»ö¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×
¤³¤ì¤ÏÉ×ÉØ¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡¢¤È±üÅÄ¤µ¤ó¡£É×ÉØ¤ÎÀ®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤Ë¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¡£±üÅÄ°¡´õ»Ò
¤ª¤¯¤À¡¦¤¢¤¤³¡¡2013Ç¯¤Ë¤¹¤Ð¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Øº¸ÌÜ¤Ë±Ç¤ëÀ±¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¡Øµá¤á¤è¡¢¤µ¤é¤Ð¡Ù¤ÇÂè2²óËÜ²°¤¬Áª¤ÖÂç¿Í¤ÎÎø°¦¾®ÀâÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡Ø±¿Ì¿¤Î½ª¤¤¡Ù¤Ê¤É¡£
Information¡Øº£¤ò½Õ¤Ù¤È¡Ù
´õ³¤¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ë¤¿¶µ¼¼¤Ç¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Ä®¤Î¤«¤ë¤¿²ñ¤ËÆþ¤ë¤¬¡Ä¡£¡Öº£¤ò½Õ¤Ù¤È¡×¤Ï¡¢¶¥µ»¤Î³«»ÏÁ°¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë½ø²Î¤«¤é¡£ÁÐÍÕ¼Ò¡¡1870±ß
¼Ì¿¿¡¦ÅÚº´ËãÍý»Ò¡Ê±üÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¡ÃæÅç·Ä»Ò¡ÊËÜ¡Ë¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦Âí°æÄ«À¤
anan 2470¹æ¡Ê2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê