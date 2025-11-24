¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀ¶¿å°¦³¤¡¡¥¹¥¤Ê¤¯Æ¨¤²¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ÎÄÌ»»2V
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï24Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤Î12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý»ÙÉô¤ÎÀ¶¿å°¦³¤¡Ê26¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ18¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½éV¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î13Æü¤ÎÅöÃÏÅö¥¿¥¤¥È¥ë°ÊÍè¡¢ÄÌ»»2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë¹áÀîÁÇ»Ò¡¢3Ãå¤Ï¾®°²¤ë¤ê²Ú¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã5¡ä¡ã2¡ä¤Ï2380±ß¡Ê10ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡Á°Æü23Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¼«¤é1ÆüÃÙ¤ì¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÎV¤â¤¢¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Î¼¡Áö½Ð¾ì¤Ï12·î7¡Á12Æü¤ÎÆôºê¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡ÖÆôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£