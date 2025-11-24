¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÆî½¤Æó¤¬¾Þ¶â³ê¤ê¹þ¤ß¡¡¾¾ËÜµ®¼£¤ÏÌµÇ°¤ÎÊä·ç¡¡½Ð¾ìÁª¼ê9¿ÍÈ¯É½
¡¡JKA¤Ï¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎG1¤òÍ¥¾¡¤·¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡¢¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¡Ë¡¢µÈÅÄÂóÌð¡ÊÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¡¢»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡Ë¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê¶¥ÎØº×¡Ë¤È¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¾å°Ì¤Î¸ÅÀÍ¥ºî¡¢¿¿¿ù¾¢¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢Æî½¤Æó¤Î9¿Í¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Ï»ûºê¡¢²Å±Ê¡¢°¤Éô¡¢Æî¤Î4¿Í¡£Êä·ç¤Ï¾¾ËÜµ®¼£¡£
¢¦Æî½¤Æó
¡¡¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç1Ãå¤ò³Í¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£G1¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤âÄ¹¤¤¤±¤É¡¢½Ð»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÉáÄÌ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£