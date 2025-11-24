¡ÚÆîÉðÆÃÊÌ¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¡¼¥ë¤¬·ãÀï¤òÀ©¤¹¤ë¡ÄÎÉ·ì¥¢¥í¥ó¥º¥í¥Ã¥É¤Ï2Ãå
¡¡11·î24Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦ÆîÉðÆÃÊÌ¡Ê3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç2400m¡Ë¤Ï¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦¸Å²ì¿µÌÀ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥í¥ó¥º¥í¥Ã¥É¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¥ó¥Ä¥Ð¥á¥¬¥¨¥·¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:23.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ÆâÅÄÇî¹¬µ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¡¼¥ë¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Î»Æ¡¢¥¢¥í¥ó¥º¥í¥Ã¥É¤È²Ð²Ö¤Î»¶¤ë¤è¤¦¤ÊÊ»¤»ÇÏ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡¢·ã¤·¤¤ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ò±é¤¸¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î·ãÀï¡£¶Ï¤«¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬Á°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¡¼¥ë¡¡28Àï4¾¡
¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦¸Å²ì¿µÌÀ¡Ë
Éã¡§¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó
Êì¡§¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥³
ÊìÉã¡§¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§
ÇÏ¼ç¡§×¢¾¾¶â¼¡
À¸»º¼Ô¡§º£°æ½¨¼ù