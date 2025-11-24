¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ7R¡Û¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð ¥«¥Õ¥§¥é¥Ð¡¼¤¬²÷¾¡¡ÄÃÇÁ³¿Íµ¤¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä¥®¥Õ¥È¤Ï2Ãå
¡¡11·î24Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢A.¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Ð¡¼¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÀµ°ìÏº¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä¥®¥Õ¥È¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦°ð³À¹¬Íº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:22.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇT.¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è¡¢¥»¥ì¥¹¥Æ¥ì¥¬¡¼¥í¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¸Å²ì¿µÌÀ¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡¡A.¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Ð¡¼¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃæÃÄÁ°ÌÜ¤òÄÉÁö¡£½ù¡¹¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¤º¹¤·µÓ¤ò¸«¤»¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä¥®¥Õ¥È¤Ï¸åÊý¤«¤é32.1¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¹¤·ÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤º¤Ë2Ãå¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¥é¥Ð¡¼¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÏÂÅÄÀµ°ìÏº¡Ë
Éã¡§¥â¡¼¥ê¥¹
Êì¡§¥â¥¢¥Ê¥¢¥Í¥é
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§µÈÅÄÏÂÈþ
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à