¥Þ¥Ä¥À¤ÎÀº×û¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ²÷²»¡ÖÄ¶¹â²óÅ¾¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß»Â¿·¡Ö¥É¥¢¡×ºÎÍÑ¡ª ¤Î¤Á¤Ë»ÔÈÎ²½¤â¤«¤Ê¤¨¤¿¡ÖRX-¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ï

»ÔÈÎ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¸å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¶½Ì£¿¼¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¤ÎÀº×û¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡× ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÂæ¤¬¡¢µ»½Ñ¼Ô¤Î¾ðÇ®¤ÇÁÉ¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥À¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1999Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè33²ó¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1999¡×¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¥Ö¡¼¥¹¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖRX-EVOLV¡Ê¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í4¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë¾è¤ì¤ë4¥É¥¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤Ï¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤ÎÌ¤Íè¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ®¶¸¤Ï³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë³«ºÅ¤ÎÊÆ¹ñ¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤ÏÁ¯¹È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤â°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥Þ¥Ä¥À¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¸ø¼°¤Ë¡ÖÅà·ë¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥ÉÂ¦¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â4¥É¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆRX-EVOLV¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏRX-8¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥É¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¡ÖÂç¿Í4¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿åÌÌ²¼¤Ç³«È¯¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤òÌò°÷¤¬»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿Áö¤ê¤ËÌò°÷¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡RX-EVOLV¤Î³×¿·À¤Ï¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¹½Â¤¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥É¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤È¥ê¥¢¥É¥¢¤¬µÕÊý¸þ¤Ë³«¤¯´Ñ²»³«¤¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¸åÀÊ¤Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¾è¹ßÀ¤òÎ¾Î©¡£¶õÎÏÀÇ½¤È¸åÀÊ¤ÎÆ¬¾å¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥´¥À¥ë¡¼¥Õ¡×¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ëÉ÷¤Î½èÍý¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4285mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ßÁ´¹â1350mm¤È¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ãæ¿´¤Î¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤È¡¢Âç¿Í¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÆÈÎ©¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤¬Æ±µï¡£¸åÀÊ¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤âÈ÷¤¨¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖRENESIS¡×¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î³×¿·¤Ï¡¢ÇÓµ¤¥Ý¡¼¥È¤ò½¾Íè¤Î¥Ú¥ê¥Õ¥§¥é¥ë¼°¤«¤é¥µ¥¤¥É¼°¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤è¤êÇ³Èñ¤È´Ä¶ÀÇ½¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼«Á³µÛµ¤¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ280PS¤òÌÜÉ¸¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡RX-EVOLV¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤äµ»½Ñ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¼çÍ×µ»½Ñ¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤®¡¢2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»ÔÈÎ¼Ö¡ÖRX-8¡×¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÌò³ä¤ò¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤¿¼«Æ°¼Ö»Ë¾å¤Ç¤â¤Þ¤ì¤ÊÂçÀ®¸ùÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÁ´Ä¹¤¬150mm±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÀ£Ë¡ÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î´ñÀ×¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡RX-EVOLV¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤äµ»½Ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼ÖRX-8¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡RENESIS¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»ÔÈÎ¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼»ÅÍÍ¤ÇºÇ½ªÅª¤ËºÇ¹â½ÐÎÏ250PS¤òÃ£À®¤·¡¢9000rpm¤Þ¤Ç²ó¤ë´±Ç½Åª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥É¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤âRX-8¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£RX-EVOLV¤Ï¸¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎDNA¤Ï³Î¤«¤ËRX-8¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤ÉÃé¼Â¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò»ÔÈÎ²½¤·¤¿Îã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Îµ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£